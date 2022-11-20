На освобождённых территориях Украины были обнаружены 700 тел

На территориях Харьковской, Донецкой и Херсонской областей, освобождённых украинскими военными, за последние два месяца обнаружили тела более 700 человек. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, более 90 процентов убитых - мирные жители Украины. Генпрокурор также отметил, что было выявлено более 20 так называемых пыточных - мест, где, по данным следствия, российские военные содержали и подвергали пыткам задержанных граждан Украины.
Больше всего тел было обнаружено в Харьковской области. Там, однако, наступление украинских войск завершилось успехом раньше, чем в Херсонской, где, по словам генпрокурора, работа по выявлению жертв только начинается.
Костин не уточнил причины смерти людей, тела которых были обнаружены на территориях, ранее оккупированных российскими военными.
В Украине, по последним данным, расследуется уже более 45 тысяч уголовных дел о предполагаемых преступлениях, совершённых российскими военными. До суда пока дошло лишь небольшое количество, осуждены 12 взятых ранее в плен военнослужащих.
По данным генпрокуратуры Украины, с начала российского вторжения в конце февраля погибли более 8300 мирных жителе Украины, в том числе 437 детей. Это неполные данные, поскольку учтены не все жертвы на территориях, которые сейчас подконтрольны России. Большая часть погибших, по предварительным данным, жертвы обстрелов.
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