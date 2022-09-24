В Изюме эксгумировали 436 тел, на 30 из них – следы пыток

В освобождённом от российской армии Изюме Харьковской области завершилась эксгумация тел из массового захоронения. Всего извлечено 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а тридцать – следы пыток. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.

"Есть тела с верёвкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии", – написал Синегубов, отметив, что среди погибших 21 военный, остальные – гражданские.

Синегубов отметил, что в Изюме обнаружены по меньшей мере три таких захоронения, подобные есть и в других освобождённых городах Харьковской области. Сейчас специалисты проводят их осмотр и разминирование.