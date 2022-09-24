В Изюме эксгумировали 436 тел, на 30 из них – следы пыток

В освобождённом от российской армии Изюме Харьковской области завершилась эксгумация тел из массового захоронения. Всего извлечено 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а тридцать – следы пыток. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
"Есть тела с верёвкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии", – написал Синегубов, отметив, что среди погибших 21 военный, остальные – гражданские.
Синегубов отметил, что в Изюме обнаружены по меньшей мере три таких захоронения, подобные есть и в других освобождённых городах Харьковской области. Сейчас специалисты проводят их осмотр и разминирование.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. 1 апреля Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в городе погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В Изюме осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в городе до вторжения России.
- Изюм и ещё несколько десятков населённых пунктов украинская армия освободила 10 сентября 2022 года. Всего в Харьковской области в результате контрнаступления украинских войск были освобождены 388 населённых пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма "передислокацией".
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