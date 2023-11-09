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На пенсионера возбудили уголовное дело из-за поста про певца Шамана

Ярослав Дронов (Shaman)
Ярослав Дронов (Shaman)

На Камчатке в отношении местного пенсионера Владимира Ефимова возбудили уголовное дело из-за его поста про российского певца Шамана, в котором он сравнил исполнителя с мальчиком-нацистом из антифашистского фильма "Кабаре". Об этом сообщает телеграм-канал ASTRA и исследовательский центр "Сова".

На 69-летнего жителя Петропавловска-Камчатского возбудили уголовное дело по статье о "неоднократной пропаганде нацистской символики". В своем посте Ефимов заявил, что исполнитель Шаман похож на, как он выразился, члена "Гитлерюгенда" из фильма Боба Фосса "Кабаре", и прикрепил отрывок фильма. В нем юноша со светлыми волосами и свастикой на рукаве исполняет песню "Будущее принадлежит нам". Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что выложив данный фрагмент пенсионер публично продемонстрировал "нацистскую символику в виде свастики, герба третьего рейха и нацистского партийного приветствия".

Ефимову назначили запрет определенных действий в качестве меры пресечения. "Сова" уточняет, что он является главой местного отделения партии "Яблоко".

Ранее в Благовещенске суд оштрафовал на 1500 рублей бывшего депутата от ЛДПР Сергея Труша, который также сравнил Шамана с мальчиком-нацистом из "Кабаре" и выложил тот же фрагмент фильма. Его признали виновным по административной статье о демонстрации нацистской символики.

Фильм "Кабаре" основан на одноименном бродвейском мюзикле. Его сообытия происходят в Берлине в 1931 году на фоне постепенного прихода к власти в Германии нацистов. Картина была удостоена множества наград, в том числе и восьми премий "Оскар" в 1973 году.

  • Российский певец Шаман стал популярен после начала полномасштабного вторжения России в Украину благодаря своим пропагандистским хитам "Я русский" и "Встанем". Он неоднократно выступал на концертах в поддержку кремлёвской политики, в том числе на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля, в котором участвовал президент России Владимир Путин.
  • В марте этого года стало известно, что президентский Фонд культурных инициатив выделит 28,7 миллиона рублей на постановку оперы "Князь Владимир", в которой главную роль должен исполнить Шаман.

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