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После встречи с эмиссаром Си Цзиньпина Путин выступил в Лужниках

Путин и Ван И

Президент России Владимир Путин выступил в среду на большом митинге-концерте на московском стадионе Лужники. Мероприятие было приурочено к празднику "День защитника Отечества", который отмечается 23 февраля.

Митинг прошёл на следующий день после послания Путина Федеральному собранию, в котором он, помимо прочего, заявил о приостановке участия России в договоре с США об ограничении ядерных вооружений.

Речь Путина была довольно краткой. Он заявил, что сейчас, во время "специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине), защитниками Отечества являются все россияне, даже дети, и высказал мнение, что российские военные защищают на фронте "родину и семью". "Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах" - заявил Путин, какие именно рубежи он имеет в виду, он не уточнил. Собравшиеся на трибунах махали российскими флагами и скандировали "Россия" и "Путин". На подиуме вместе с президентом находились несколько военных, награждённых за участие в боях в Украине.

Путин вышел на сцену после выступления певца Шамана. Сменил его на сцене певец Григорий Лепс. Выступили также, например, "Любэ" и Олег Газманов. Ранее сообщалось о том, что, как обычно в подобных случаях, власти организовали участие в митинге-концерте сотрудников бюджетных организаций.

24 февраля - годовщина российского широкомасштабного вторжения в Украину. В прошлый раз Путин выступал в Лужниках 18 марта прошлого года, вскоре после начала вторжения.

Перед своим выступлением, когда концерт в Лужниках уже шёл, Путин встретился в Кремле с членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

Президент России заявил, что в Москве ждут с визитом председателя КНР и главу компартии Китая Си Цзиньпина, которого он назвал своим другом. Ван И о визите и его возможных сроках не говорил. Китайский представитель отметил, что российско-китайские отношения развиваются "стабильно" и "не поддаются давлению третьих стран".

Ранее Ван И посетил Мюнхенскую конференцию по безопасности, где встретился с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Госсекретарь выразил опасения, что Пекин может начать поставки России оружия и военных материалов, китайский представитель такие планы отверг. Он заявил, что Китай в скором времени представит некие мирные инициативы.

  • Комментаторы отметили, что Путин принимал Ван И за тем же "длинным столом", за котором встречался в прошлом году с президентом Франции, а затем канцлером Германии. В этот раз Путин, однако, сидел на меньшем расстоянии от своего гостя.

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