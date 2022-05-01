На первомайских акциях в России задержали более 200 человек

Более 200 человек задержаны в 18 городах России на первомайских акциях. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Больше всех задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – примерно по 80 в каждом городе. Часть из них оставлены в отделах полиции до утра понедельника, 2 мая.
Люди выходили в одиночные пикеты с плакатами с первомайскими и антивоенными лозунгами.
В Москве на Пушкинской площади задержали Дмитрия Силина с плакатом "Мир! Труд! Май!".
В Петербурге журналистов "Новой газеты" Елену Лукьянову и Андрея Душутина задержали во время съемки антивоенной акции Елены Осиповой - художницы, которая регулярно выходит в пикеты со своими картинами. В разговоре с "Сотой" Лукьянова подчеркнула, что была рядом с Осиповой не как журналист, без пресс-карты и даже без фотоаппарата.
В Петербурге также задержали Анну Анисимову. Она устроила инсталляцию на Васильевском острове. Анисимова приковала себя наручниками к телевизору с изображением провластного телеведущего Владимира Соловьёва.
Несколько десятков человек в общей сложности задержаны в Новосибирске и Екатеринбурге. Сообщения о задержаниях поступали из Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Ярославля и других городов.
- Вскоре после вооружённого вторжения на территорию Украины российские власти ужесточили законодательство. В России заводят административные и уголовные дела против участников антивоенных акций по новым статьям о дискредитации российской армии и распространении фейков о ней, в том числе в соцсетях.
- По данным правозащитной организации "Агора", в России возбуждено как минимум 40 дел, связанных с антивоенными высказываниями и выступлениями. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.
- С начала войны были задержаны свыше 15 тысяч человек, возбуждены десятки уголовных дел. В стране фактически введена военная цензура, запрещающая СМИ освещать войну не с государственных позиций.
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