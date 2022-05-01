На первомайских акциях в России задержали более 200 человек

Более 200 человек задержаны в 18 городах России на первомайских акциях. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Больше всех задержанных в Москве и Санкт-Петербурге – примерно по 80 в каждом городе. Часть из них оставлены в отделах полиции до утра понедельника, 2 мая.

Люди выходили в одиночные пикеты с плакатами с первомайскими и антивоенными лозунгами.

В Москве на Пушкинской площади задержали Дмитрия Силина с плакатом "Мир! Труд! Май!".

В Петербурге журналистов "Новой газеты" Елену Лукьянову и Андрея Душутина задержали во время съемки антивоенной акции Елены Осиповой - художницы, которая регулярно выходит в пикеты со своими картинами. В разговоре с "Сотой" Лукьянова подчеркнула, что была рядом с Осиповой не как журналист, без пресс-карты и даже без фотоаппарата.

В Петербурге также задержали Анну Анисимову. Она устроила инсталляцию на Васильевском острове. Анисимова приковала себя наручниками к телевизору с изображением провластного телеведущего Владимира Соловьёва.

Несколько десятков человек в общей сложности задержаны в Новосибирске и Екатеринбурге. Сообщения о задержаниях поступали из Нижнего Новгорода, Кирова, Перми, Ярославля и других городов.