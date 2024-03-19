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На Первый канал составили протокол по статье о ЛГБТ

На дочернее юридическое лицо Первого канала, которое отвечает за зарубежное вещание - АО "Первый канал. Всемирная сеть" - составили протокол по административной статье о демонстрации ЛГБТ-отношений с неправильной возрастной маркировкой. Соответствующие материалы во вторник были зарегистрированы в Таганском районном суде Москвы. На это обратила внимание "Медиазона".

Неизвестно, что стало поводом для составления протокола. Максимальный штраф по данной статье четыре миллиона рублей. Ранее по ней неоднократно штрафовали онлайн-кинотеатры.

Летом 2023 года Замоскворецкий суд Москвы назначил "Кинопоиску" сразу два штрафа по одному миллиону рублей за показ в фильмах ЛГБТ-сцен без должной маркировки. Первый штраф кинотеатр получил за фильмы "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр", "Любовь, Любовь, Любовь". Второй — за киноленты "Римские расставания" и "Зильс-Мария".

  • С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей – для организаций.

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Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

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