Онлайн-кинотеатр ivi в третий раз оштрафовали на миллион рублей

Суд в Москве в третий раз оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр ivi по административной статье о демонстрации ЛГБТ-отношений несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда.
Протокол в отношении онлайн-кинотеатра был составлен из-за демонстрации двух фильмов. Какие именно это были картины, неизвестно. Несмотря на третий административный протокол, суд назначил минимальное наказание для ivi.
Ранее онлайн-кинотеатр был оштрафован в июле и августе этого года также по статье о демонстрации ЛГБТ-отношений несовершеннолетним. Оба раза сумма штрафа составила миллион рублей. В первом случае протокол был составлен из-за отсутствия возрастной маркировки у фильма "Идеальные незнакомцы", во втором из-за фильмов "Начинающие", "Доктор "Т" и его женщины", "Маленькая Италия" и "Любовь, любовь, любовь".
- Ранее сообщалось, что за демонстрацию ЛГБТ-отношений в России протоколы составили на другие российские телеканалы и онлайн-кинотеатры. Среди них "Кинопоиск", "ТВ-3 Россия", "ТНТ Music", More.tv и Start. Штрафы уже выписали компаниям Peers.TV и "Триколор Кино и ТВ" – по миллиону рублей каждой.
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей – для организаций.
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