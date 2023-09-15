Онлайн-кинотеатр ivi в третий раз оштрафовали на миллион рублей

Суд в Москве в третий раз оштрафовал на миллион рублей онлайн-кинотеатр ivi по административной статье о демонстрации ЛГБТ-отношений несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей суда.

Протокол в отношении онлайн-кинотеатра был составлен из-за демонстрации двух фильмов. Какие именно это были картины, неизвестно. Несмотря на третий административный протокол, суд назначил минимальное наказание для ivi.

Ранее онлайн-кинотеатр был оштрафован в июле и августе этого года также по статье о демонстрации ЛГБТ-отношений несовершеннолетним. Оба раза сумма штрафа составила миллион рублей. В первом случае протокол был составлен из-за отсутствия возрастной маркировки у фильма "Идеальные незнакомцы", во втором из-за фильмов "Начинающие", "Доктор "Т" и его женщины", "Маленькая Италия" и "Любовь, любовь, любовь".