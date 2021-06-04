На петербуржца, сбившего на электросамокате ребёнка, завели дело

В Санкт-Петербурге Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении местного жителя, который сбил на электросамокате четырехлетнего ребёнка. 23-летнего петербуржца обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщается на сайте ведомства.

По версии следователей, 2 июня на Московском проспекте подозреваемый, управляя электросамокатом, врезался в ребёнка, тем самым причинив ему "телесные повреждения различной степени тяжести". Телеканал "Петербург" сообщал, что местный житель после столкновения вызвал и дождался скорой помощи, оставил свой номер телефона и уехал.

Ранее в Санкт-Петербурге следователи и полицейские провели обыски в крупнейших сервисах аренды самокатов в рамках расследования уголовного дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оно было возбуждено в конце мая, после нескольких случаев получения травм, в результате наезда на самокатах.

За последний год возникло несколько инициатив по регулированию движения электросамокатов и подобных им средств передвижения. Например, в ноябре 2020 года с предложением ограничить скорость электросамокатов и гироскутеров в России до 20 км/ч, а также ввести штрафы за нарушения ПДД выступили Минтранс и МВД. В мае этого года мэрия Москвы решила обязать сервисы проката принудительно снижать скорость электросамокатов до 15 км/ч в популярных общественных пространствах, таких как Парк Горького.