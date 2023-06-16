На ПМЭФ в день выступления Путина отключат мобильный интернет

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не смогут воспользоваться мобильным интернетом в ходе пленарного заседания 16 июня, на котором выступит Владимир Путин.
В пресс-службе Росконгресса, который занимается организацией форума, объяснили временные перебои с мобильным интернетом "проведением технических работ на инфраструктуре операторов мобильной связи", и предложили пользоваться wifi-сетью.
В то же время как пишет журналистка Фарида Рустамова со ссылкой на сотрудника одного из операторов связи, интернет будут отключать по распоряжению Минцифры во избежание возможных атак беспилотников. Связь будут глушить только на территории выставочного центра "Экспофорум", где сегодня выступит президент России Владимир Путин.
Точно такие же "проблемы" с интернетом были в начале июня в Адлере и Сочи, когда на Евразийский конгресс приезжал Путин. В городе не работали приложения такси, банковские карты, а также почти не проходили звонки по сотовой связи.
- Петербургский международный экономический форум открылся 14 июня. Главной темой в этом году станет "Суверенное развитие — основа справедливого мира". В программе заявлены более 140 мероприятий и больше тысячи спикеров, среди которых радикальный российский философ Александр Дугин, пранкеры Вован и Лексус, дизайнер Артемий Лебедев, актёры Гоша Куценко и Владимир Машков.
- При этом организаторы отказались аккредитовывать журналистов из "недружественных" стран, ни один из приглашенных лидеров "дружественных" государств не приехал.
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