СМИ из "недружественных" стран отказали в аккредитации на ПМЭФ

Российские власти не будут аккредитовывать журналистов из так называемых недружественных стран для освещения Петербургского международного экономического форума. Таким образом, впервые за всю историю мероприятия с 2006 года на нём не будет ни одного западного корреспондента. Об этом сообщает The Bell.

По информации издания, журналисты двух крупнейших западных изданий хотели зарегистрироваться для участия в мероприятии. 1 июня им пришло подтверждение заявки, но уже на следующий день им пришло сообщение об отзыве аккредитации без объяснения причин. The Bell не раскрывает названия СМИ, получивших отказ.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил The Bell, что российские власти, действительно, решили в этом году не приглашать на форум в Санкт-Петербурге журналистов из "недружественных" государств. О причинах Песков не рассказал.

В 2021 году ПМЭФ освещала тысяча СМИ из 46 стран.

Москва признала "недружественными" все страны Евросоюза, США и Канаду, а также Великобританию, Японию, Южную Корею и другие. Все они придерживаются санкций в отношении России из-за её войны против Украины.

Петербургский экономический форум состоится с 14 по 17 июня. Главной темой в этом году станет "Суверенное развитие — основа справедливого мира". В программе заявлены более 140 мероприятий и больше тысячи спикеров, среди которых радикальный российский философ Александр Дугин, пранкеры Вован и Лексус, дизайнер Артемий Лебедев, актёры Гоша Куценко и Владимир Машков.

Представители стран Запада среди выступающих почти не заявлены. В списке спикеров представлен глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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