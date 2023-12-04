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Полковника в отставке Квачкова второй раз обвинили в дискредитации

Владимир Квачков в суде, архивное фото, февраль 2013 года
Владимир Квачков в суде, архивное фото, февраль 2013 года

В отношении экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова возбуждено административное дело о дискредитации армии России. Это второе такое дело за год, которое на него завели. Что стало поводом для обвинения - не сообщается.

В июле Квачкова оштрафовали по административной статье о дискредитации армии на 40 тысяч рублей. Тогда дело против отставного полковника возбудили из-за постов, которые были опубликованы в социальной сети "Одноклассники" в группе "Квачков Владимир Васильевич". Обвиняемый утверждал, что не имеет к ней отношения и узнал о её существовании от полицейских.

  • Полковник ГРУ в отставке, ветеран Афганской войны и гражданской войны в Таджикистане Владимир Квачков известен своими ультраконсервативными взглядами. Он активно поддерживает войну в Украине, но при этом критикует действующую российскую власть и руководство министерства обороны.
  • В 2005 году Квачкова обвиняли в организации покушения на Анатолия Чубайса, но суд присяжных его оправдал. В 2013 году отставного полковника приговорили к 13 годам колонии по делу о попытке организации вооруженного мятежа. Позднее срок сократили до 8 лет.


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