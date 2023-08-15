Полковника ГРУ в отставке Квачкова осудили за "дискредитацию" армии

Суд в Москве оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова на 40 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии. Об этом сообщают "Осторожно, новости" из зала суда.

Дело против Квачкова возбудили из-за постов в "Одноклассниках". На заседании он настаивал, что не имеет отношения к группе, в которой опубликовали сообщения, назвал её "помойкой" и обвинил её администраторов в клевете.

Помимо этого Квачков заявил, что, по его мнению, армию России дискредитируют "Путин, Шойгу, Герасимов..." – после трёх фамилий его прервали. "Вооружённые силы дискредитируют те, кто не могут вести войну. А мы можем это делать и умеем", передают слова Квачкова "Осторожно, новости".

Квачков известен своими ультраконсервативными взглядами. Активно поддерживая вторжение в Украину, он неоднократно критиковал российские власти – в частности, министерство обороны.