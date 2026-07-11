На пост премьера Молдовы предложен инвестор Василе Тофан

Президент Молдовы Майя Санду - после неожиданной отставки на прошлой неделе премьер-министра Александра Мунтяну - внесла в парламент кандидатуру бизнесмена и общественного деятеля Василе Тофана на должность нового главы правительства. Кандидатуру поддержала правящая Партия действия и солидарности, которая обладает большинством в парламенте.

Как заявила Санду, от нового премьера ожидаются прежде всего шаги, направленные на скорейшее вступление Молдовы в Европейский союз, а также реформы в сфере госуправления и экономики.

Тофан отметил, что видит своей главной задачей в ближайшее время возвращение доверия общества к правительству после серии скандалов.

Василе Тофану 44 года. Он получил образование в сфере менеджмента в университете Роттердама, учился также в Гарвардской школе бизнеса, работал в частных компаниях в Соединённых Штатах и ряде других стран, включая Россию. С 2012 года он работает в инвестиционной компании Horizon Capital, где сейчас является старшим партнёром. Фонд специализируется на инвестициях в Украине и Молдове, в профиле Тофана на Linkedin местом его работы указан Киев.

В Молдове Тофан получил известность в последние месяцы как один из основателей инициативы "Европа 2028", в рамках которой он предложил ряд радикальных реформ в сфере местного самоуправления, борьбы с бюрократией, упрощения системы налогообложения и дигитализации. Часть этих реформ вдохновлена примером Аргентины. На пресс-конференции после своего назначения Тофан отметил, что не настаивает на части своих предложений.

Молдавская служба Радио Свобода отмечает, что ему предлагали возглавить правительство ещё осенью прошлого года, но тогда он отказался.

Предыдущий премьер Мунтяну прямо не сказал о причинах своей отставки, однако отметил, что не мог оставаться на посту премьера по принципиальным мотивам. Отставка произошла на фоне коррупционных скандалов. В частности выяснилось, что глава агентства по безопасности гражданской авиации, связанный с рядом влиятельных представителей властей, имеет поддельный диплом о высшем образовании и свидетельство пилота. В скандал оказалась вовлечена и родственница президента Санду. Был задержан также госсекретарь министерства сельского хозяйства по подозрению во взяточничестве. Последние события вызвали волну критики в отношении правящей партии.