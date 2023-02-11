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На пристыкованном к МКС "Прогрессе" произошла разгерметизация

МКС

На грузовом космическом корабле "Прогресс МС-21", пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошла разгерметизация. Об этом сообщил в субботу "Роскосмос". В ведомстве утверждают, что угрозы для находящегося на борту МКС экипажа нет. По словам космонавта Дмитрия Петелина, обстановка на борту станции спокойная.

"Прогресс МС-21" 18 февраля должен быть отстыкован от станции. Как говорится в сообщении "Роскосмоса", сейчас он "изолирован от общего объёма станции". Почему на грузовом корабле произошла разгерметизация - неясно. Подчёркивается, что инцидент не помешал в субботу пристыковаться к МКС другому грузовому кораблю - "Прогресс МС-22".

Случившееся с "Прогрессом МС-21" - уже второе за последние месяцы происшествие с космическим кораблём, пристыкованным к МКС. В декабре произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22". В результате на борту этого корабля резко повысилась температура. Было принято решение не использовать его для возвращения российско-американского экипажа на Землю. На 20 февраля намечен старт к МКС корабля "Союз МС-23", планируется, что двое российских космонавтов и американский астронавт полетят на Землю на нём. Пока не сообщалось о том, повлияет ли инцидент с "Прогрессом" на старт "Союза". В сообщении "Роскосмоса" говорится, что он не окажет влияния на "дальнейшую программу полёта МКС".

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