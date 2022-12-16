В космическом корабле "Союз МС-22" резко повысилась температура

В космическом корабле "Союз-МС 22", который сейчас пристыкован к Международной космической станции, повысилась температура. Источники РИА "Новости" говорят о повышении до 50 градусов Цельсия. Со своей стороны, Роскосмос сообщает, что температура внутри рабочего модуля хотя и возросла, но не превышает +30 градусов. Ведомство подтвердило, что 15 декабря на космическом корабле произошла утечка в системе охлаждения, однако информирует, что угрозы для жизни и здоровья космонавтов на данный момент нет.

Ликвидировать неполадку стараются как находящиеся в "Союзе-МС" космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, так и экипаж Международной космической станции, в составе которого находится и россиянка Анна Кикина. Из-за аварии был отменён выход Прокопьева и Петелина в открытый космос.

В качестве предполагаемой причины поломки Роскосмос называет попадание во внешний радиатор микрометеорита из потока Геменид. Исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, лётчик-космонавт Сергей Крикалёв охарактеризовал утечку как серьёзную. В случае, если температуру в корабле не удастся привести к норме в ближайшие сутки, космонавтам, возможно, придётся раньше запланированного срока вернуться на Землю.