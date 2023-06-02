На протестах в Сенегале погибли 9 человек, власти заблокировали соцсети

В ходе протестов в Сенегале погибли девять человек, сообщило правительство страны. Также власти заблокировали Facebook, WhatsApp и Twitter из-за публикаций в них "призывов к насилию".

В столице страны – Дакаре – протестующие бросали камни, жгли автомобили, возводили баррикады. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ.

Протесты усилились после оглашения приговора лидеру оппозиции Усману Сонко, когда его партия призвала сенегальцев выйти на улицы. В четверг, 1 июня, Сонко заочно осудили по статье о развращении молодёжи, которая включает секс с лицами младше 21 года с использованием служебного положения. Оппозиционера приговорили к двум годам лишения свободы.

Таким образом, Сонко не сможет баллотироваться на президентских выборах в 2024 году. Он считается главным конкурентом нынешнего президента Сенегала Маки Салла, который ещё не объявлял о своём выдвижении на третий срок.

Сонко пользуется популярностью у молодёжи, на предыдущих президентских выборах в 2019 году он занял третье место. Сторонники Сонко утверждают, что с помощью приговора власти пытаются сорвать его участие в предстоящих выборах.