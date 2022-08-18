Хлеба и танков. Как Кремль стремится завоевать друзей в Африке

Можно ли говорить сейчас о начале новой "Гонки за Африку" между крупнейшими мировыми державами: США, Китаем и Россией? Несмотря на неудачи в Украине, тяжелейшие западные санкции и фактическое отсутствие настоящих союзников на мировой арене, именно в Африке Кремль пока продолжает добиваться определенных успехов. Выглядит ли ситуация так, что в Африке теперь разыгрывается новая "холодная война"?

В конце июля министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил многодневный визит в Африку, посетив Египет, Конго, Уганду и Эфиопию. Одной из его целей, очевидно, была попытка переложить на западные страны ответственность за мировой продовольственный кризис, вызванный российским вторжением в Украину. Кроме того, Лавров старался убедить африканских лидеров в том, что российские поставки вооружений им не будут сорваны, даже несмотря на большие потери армией РФ боевой техники на полях боев в Украине, о чем написали в последнее время несколько западных изданий.

Министерство обороны США и представители американского разведывательного сообщества считают, что потери сотен танков и вертолетов приведут к значительному замедлению поставок оружия Кремлем в Африку, что также откроет дорогу другим поставщикам, в первую очередь из Китая и США. По подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, на Россию приходится почти половина всех вооружений, приобретаемых за границей африканскими странами, в первую очередь Алжиром, Египтом, Суданом и Анголой.

К приезду главы российского МИДа в газетах всех четырех посещенных им стран была напечатана его программная статья, в которой Лавров говорит о "давних узах дружбы и сотрудничества" с африканцами, а также о том что "Россия никому ничего не навязывает, не учит жизни других" и что "спекуляции западной и украинской пропаганды о том, что Россия якобы "экспортирует голод", абсолютно беспочвенны".

Буквально за несколько дней до отъезда Лаврова в Каир, с которого началось его турне, корпорация "Росатом" начала фактическое строительство первого энергоблока первой в истории Египта АЭС "Эд Дабаа". Этот проект оценивается в 26 миллиардов долларов. Лавров напомнил также, что в Египте завершается формирование российской промышленно-экономической зоны: "Прямо на берегу Суэцкого канала". А в Республике Конго (РК), которая еще со времен СССР считается союзником Кремля и куда Лавров прилетел после Египта, к примеру, российская компания "РусГазИнжиниринг" начала строительство нефтепродуктопровода "Пуэнт-Нуар – Браззавиль – Ойо – Уэссо". Сегодня в Республике Конго это главный инфраструктурный проект всей страны.

Анонсируя свой визит, Сергей Лавров заявил в интервью РИА "Новости" и RT, что у России с Африкой "давние и добрые отношения, еще со времен СССР", и в последние годы Москва активно восстанавливает свои позиции на континенте, на что "африканцы отвечают взаимностью". По его словам, в 2023 году в России состоится второй саммит "Россия – Африка", хотя его точное место и время пока не определены.

Правительства большинства африканских стран, несмотря на давление со стороны Запада, до последнего пытаются оставаться в стороне от войны России с Украиной, стремясь сохранить доступ к российскому экспорту. Ни одна африканская страна не присоединилась к западным санкциям против Москвы.

Одновременно с Сергеем Лавровым по разным африканским странам проехались и президент Франции Эммануэль Макрон, и замминистра иностранных дел Китая, а вскоре после этого – госсекретарь США Энтони Блинкен, который несколько раз во время поездки выразил мнение, что подавляющее большинство африканцев явно предпочитает демократическую систему власти.

Однако, по словам Блинкена, во всем мире, и в Африке особенно, общества и народы сталкиваются сейчас с одной проблемой: как сделать так, чтобы граждане видели результаты работы демократии? В важной речи, произнесенной в Преторийском университете в ЮАР, Блинкен описал новую стратегию США по реализации общих целей совместно с африканскими государствами. "США не будут диктовать Африке, какой следует сделать выбор. Никто не должен этого делать. Право на выбор принадлежит исключительно африканцам", – отметил он, напомнив, что в Вашингтоне в декабре также состоится саммит "США – Африка".

Безусловно, как на самом деле было воспринято его послание – в то самое время, когда некоторые африканские страны сходят с демократического пути и переходят к авторитарному правлению, а военные этих стран совершают один переворот за другим, – совсем неясно. Ряд экспертов полагает, что речи Блинкена могли даже оттолкнуть от США ряд африканских политиков из числа тех, что рассматривают его усилия лишь как поучение хорошим манерам, демонстрацию имперской мощи и вообще лицемерие, если вспомнить то, как совсем недавно, во времена Дональда Трампа, ухудшились отношения Вашингтона почти со всей "Черной Африкой".

Энтони Блинкен также напомнил, что мировой продовольственный кризис усугубляется именно вторжением России в Украину и ее блокадой украинских портов. 40–50 процентов пшеницы в Африку до войны поставлялось именно Россией и Украиной, а, например, для Египта, Эритреи, Сомали или Мадагаскара это вообще были главные поставки.

О том же во время своего африканского турне говорил и французский президент Эммануэль Макрон – что "Кремль шантажирует мир, препятствуя экспорту зерна из Украины". До российского вторжения Украина была одним из крупнейших в мире экспортеров пшеницы, кукурузы, ячменя и подсолнечного масла, однако после начала войны объем украинских грузоперевозок по Черному морю сократился на 95–100 процентов. Подходы к ее портам все еще заминированы, а некоторые из них, в том числе все порты на Азовском море, сейчас контролируются российской армией. Война также нарушила поставки на экспорт и российской продукции, потому что крупнейшие мировые банки, судоходные и страховые компании не хотят иметь дела с Москвой, опасаясь попасть под санкции и навредить собственной репутации.

Именно пшеница – главная причина, по которой тот же Египет, остающийся одним из крупнейших в мире получателей финансовой помощи США, не может позволить себе сейчас какую-либо критику действий России. В прошлом около 80 процентов всего импортируемого им зерна поступало из Украины и России. С начала войны египетская экономика заметно прогнулась под давлением безудержной инфляции, исчезающих иностранных инвестиций и иностранных туристов – и сокращающихся запасов пшеницы. При этом более 30 процентов туристов, посещающих Египет, все еще прибывают из России.

Возможно, поэтому египетский президент-фельдмаршал Абдель Фаттах ас-Сиси и пытается так балансировать между Кремлем и Западом. В прошлом марте ас-Сиси позвонил российскому президенту Владимиру Путину, чтобы подтвердить приверженность Каира сотрудничеству с Москвой, после того как египетский представитель в ООН проголосовал за резолюцию, осуждающую российское вторжение в Украину. А в прошлом июне ас-Сиси лично выступил на Петербургском международном экономическом форуме. Общаясь в конце июля с Сергеем Лавровым, и ас-Сиси, и министр иностранных дел Египта Самех Шукри не жалели в адрес российского министра массы самых теплых слов.

Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН, 5 августа заявила, что продовольственный кризис во всем мире – и в особенности в Африке – усугубляется в связи с российским вторжением в Украину и другими глобальными конфликтами, а также из-за роста цен на энергоносители, изменений климата и никак не завершающейся пандемии COVID-19. По ее словам, каждый пятый житель Африки страдает от недоедания. Лишь только в странах так называемого Африканского рога смерть от голода сейчас угрожает не менее чем 20 миллионам человек.

Томас-Гринфилд рассказала, что Агентство США по международному развитию в июле уже выделило почти 1,3 миллиарда долларов на гуманитарную помощь и содействие развитию странам Африканского рога. По ее словам, с начала финансового года общий объем гуманитарной помощи США Африке составил 6,6 миллиарда долларов. А Саманта Пауэр, глава Агентства США по международному развитию, накануне визита в Кению и Сомали в прошлом месяце также вновь обвинила президента России Владимира Путина в том, что он посредством своей военной кампании в Украине "ведет войну с бедняками мира". Она также раскритиковала и Китай – за то, что он в этом году выделил Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) всего 3 миллиона долларов, тогда как Соединенные Штаты выделили 3,9 миллиарда долларов.

16 августа WFP сообщила, что из украинского порта Южное наконец вышел первый сухогруз, Brave Commander, из числа многих судов, зафрахтованных непосредственно ООН для перевозки украинского зерна напрямую в африканские страны. Он везет 23 тысячи тонн пшеницы, которая будет распределена в основном в Эфиопии, где из-за четырехлетней засухи миллионы людей столкнулись с сильнейшим голодом.

Украинские официальные лица заявляют, что, если их суда смогут и дальше свободно плавать по Черному морю, – на что пока в условиях войны стопроцентно надеяться точно не стоит, – они смогут отправить внешним получателям еще 20 миллионов тонн зерна в течение следующих четырех месяцев. Однако, вероятно, для многих стран это может оказаться плохой новостью. Несмотря на то что мировые цены на пшеницу уже упали до довоенного уровня, цены на удобрения остаются очень высокими. Как отмечает Максимо Тореро, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, внезапное появление больших объемов украинского, а также и российского зерна на мировых рынках может привести к дальнейшему снижению цен, что порадует потребителей, но нанесет непоправимый ущерб миллионам бедных крестьян в Африке, Азии и Латинской Америке, которые уже посеяли урожай с использованием дорогих удобрений, надеясь продать его по высоким же ценам.

О том, становится ли Африка одним из главных полей новой "холодной войны" между США, Россией и КНР, в интервью Радио Свобода рассказывает живущий в западноафриканском государстве Сенегал военно-политический аналитик, африканист Сергей Елединов:

– Можно ли говорить сейчас о начале новой "Гонки за Африку"? По аналогии с известным периодом острой конкуренции конца XIX – начала ХХ веков между крупнейшими державами, когда они стремились захватить континент. То есть гонки, в которую вдруг включились и Россия, и Китай, и Соединенные Штаты?

– Конечно, можно. Африка вдруг оказалась в фокусе пристальных интересов этих мировых держав. Но с важным уточнением: в отличие от той "гонки", колониальной, речь сейчас, конечно, идет не о физическом подчинении. Это гонка в борьбе за умы, сердца, с целью заинтересовать и, соответственно, привлечь в свой лагерь.

– Только что закончились большие вояжи в несколько разных африканских государств и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, и госсекретаря США Энтони Блинкена, и президента Франции Эмманюэля Макрона. Приезжали в Африку и китайские представители. Почему все в одно время? Это неслучайно? И главное, с какими конкретными политическими и деловыми предложениями они все появились там?

– Я не верю в случайности вообще, а тем более когда речь идет о стратегических инициативах. И у каждого из названных вами политиков неслучаен был конкретный выбор стран для визита. И лейтмотив ясен – рассказ о собственной трактовке воздействия кризиса в Украине на мировые процессы и прояснение позиции африканских стран.

Лавров все стремился представить Россию в качестве сильного, независимого "полюса" в многополярной мировой системе

Лавров все стремился представить Россию в качестве сильного, независимого "полюса" в многополярной мировой системе, кстати, так горячо любимой в Африке. В речах у него постоянно звучали отсылки к "исторической роли СССР" в крушении колониальной системы и "мирной политике СССР относительно Движения неприсоединения". Он знал, что всем понравится его тезис "Африканским проблемам – африканское решение". И, естественно, антизападный и "антинеоколониальный" дискурс, уверения в том что Москва – одно из немногих препятствий на пути Запада к "гегемонии".

Все посещенные им государства подписали с Россией соглашения о военно-техническом сотрудничестве. В Египте стартовал новый российский проект, связанный со строительством атомной электростанции – в появлении которой, кстати, заинтересована даже Эфиопия, исторический региональный конкурент Египта. Кремлю также важна определенная возможность использования Египта в качестве зернового "хаба", с учетом открывающихся там зон свободной торговли с Россией. Важно также и вовремя подержать потерявших кредит доверия на Западе, из-за вскрывшихся неприглядных подробностей Войны в Тыграе, президента и премьер-министра Эфиопии Сахле-Ворк Зевде и Абия Ахмеда Али. А заодно – и взять на себя, если получится, роль арбитра в региональном споре, египетско-суданско-эфиопском, относительно строительства в Эфиопии плотины "Хыдасе" ("Возрождение").

А президенты Уганды Йовери Мусевени и Республики Конго (РК) Дени Сассу-Нгессо, с которыми он также захотел повидаться – это такие почти вечные тяжеловесы и долгожители африканской политики, старые союзники Кремля, очень значимые для донесения всем нынешней российской повестки. В целом, естественно, Лаврову везде важно было поговорить о "недопустимости мировой изоляции России и включения ее в число стран-изгоев".

Что касается Энтони Блинкена, то, несмотря на отрицание им вообще какого-либо участия США в этой "Гонке за Африку" и декларирования лишь необходимости "общей работы над общими проблемами" – это все правда лишь отчасти. Потому что вторжение в Украину, антироссийские санкции, "Акт о враждебной деятельности России в Африке" и чрезвычайная экономическая активность на нашем континенте Китая, естественно, довлели над всем его визитом. И конечно, отчасти задача его была– обновить и починить отношения с "Черной Африкой", очень испортившиеся во время президентства Дональда Трампа. Очень серьезную обеспокоенность в Вашингтоне вызвал и подчеркнутый нейтралитет ЮАР, члена БРИКС, по украинскому вопросу. Короче говоря, цель поездки Блинкена – противоборство влиянию России и КНР. И еще у Блинкена была одна очень конкретная задача – добиться примирения достаточно близких США Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК).

У Пекина интерес один – только бизнес, расширение экономических связей. Аполитичность китайской внешнеэкономической модели общеизвестна. А что касается Эммануэля Макрона, еще одного "участника регаты" – это все не более чем запоздалые попытки сохранения требующей серьезного реформирования "Франсафрики", системы неформальной опеки Парижа над своими бывшими колониями, а также, в меньшей степени, и бывшими бельгийскими и испанскими владениями в Африке, экономические и политические составляющие которой очень пошатнулись.

И для всех этих четырех держав сейчас определилась общая болевая точка, где их интересы пересекаются. Это провинция Северное Киву в ДРК, где продолжается кровавый вооруженный конфликт, в который вовлечены все страны региона.

– Хочется спросить, сколько у Кремля сейчас в реальности на африканском континенте стран, которые он может более или менее уверенно включить в число своих верных союзников?

– Наверное, нет таких. Среди африканских стран есть те, что напрямую зависят от России – Мали и Центральноафриканская Республика. Остальных, кто так или иначе находится с Москвой в каких-то отношениях, используя ленинскую терминологию, я бы назвал "попутчиками". Их намерения в отношении России определяются только ситуационными интересами.

– Однако, поскольку вы работаете сейчас в Сенегале, напомню, что именно сенегальский президент Маки Салл, который также сейчас является председателем Африканского союза, в июне посещал Москву – и во время этого визита называл Путина "дорогим другом Владимиром". Интересно, насколько искренен он был?

Сам по себе Путин как персона и политик очень популярен в Африке​

– По-своему – очень искренен. Вне всякого сомнения, эта встреча серьезно подняла его реноме, и на мировой арене, и среди собственного электората. Сам по себе Путин как персона и политик очень популярен в Африке, и Сенегал тут не исключение. Впереди у Маки Салла были выборы в Национальную ассамблею, ему необходимо амплуа успешного переговорщика. К тому же, по мнению сенегальской оппозиции, Салл готовится к третьему президентскому сроку, абсолютно неконституционному, и, если это так, ему необходимы именно такие друзья.

– Многие десятки государств мира крайне резко осуждают российскую агрессию в Украине, вводят против Москвы все новые тяжелейшие санкции. Но есть такие, о чем мы не раз говорили, которые пока не занимают никакую сторону, не высказываются ни в чью поддержку и откровенно выжидают. И как раз в Африке таких государств очень много. Почему так?

– Африканские страны свой суверенитет и устойчивое развитие не видят вне рамок так называемого многополярного мира, как сбалансированной системы силовых полюсов. И Россия, по их мнению, один из таких полюсов. А исключение ее из системы международных отношений, как они уверены, приближает Африку к однополярному миру, с гегемонией "коллективного Запада". К сожалению, логика причинно-следственных связей у некоторых африканских лидеров хромает – видя причину своих текущих проблем в антироссийских санкциях, они забывают, что эти санкции сами по себе есть следствие украинского конфликта. А возможно, для них это просто неважно.

– Да, недавно президент Танзании Самия Сулуху заявила: "А я вот так и не смогла понять, из-за чего они воюют и кто там агрессор". А насколько позицию африканских стран может определять их зависимость от поставок продовольствия из Украины, да и из России? Который месяц в связи с войной много говорится о росте цен на еду во всем мире и угрозе настоящего голода в этой связи, в первую очередь в Африке. Поэтому африканские страны не могут себе позволить хоть как-то ругаться в Москвой? Насколько этот фактор определяющий?

– Москва, как известно, изначально дистанцировалась от корней этой проблемы и переложила всю ответственность на Запад. Логика Кремля проста: "Россия противостоит Западу, конфликт в Украине – крайняя мера, но неизбежная, а все ваши проблемы созданы искусственно, они от санкций на нас наложенных". И в Африке все эти заявления падают на благодатную почву. Но я хочу подчеркнуть, что причины всей этой продовольственной проблемы отчасти кроются и в изначально нежизнеспособной модели продовольственной безопасности ряда африканских стран, которая основана на дешевом импорте зерновых. Россия раньше не производила прямых поставок той же пшеницы и кукурузы на континент, вся торговля шла через международных трейдеров. Цены поднялись – и товары от трейдеров утекают туда, где за них заплатят больше, таков свободный рынок. Нарушение этих устоявшихся схем началось еще в начале пандемии нового коронавируса, но конфликт на Украине ситуацию, естественно, серьезно обострил.

– Интересно, а российский бизнес сегодня в Африке – это капля в море, по сравнению с китайским, американским, французским и так далее?

– Это вы еще мягко сформулировали. Какой-то чисто российский бизнес, если говорить о реально работающих, значимых предприятиях, здесь практически отсутствует. Есть разве что наследие СССР, например, шахты компании "Русал". И еще есть опыт приобретения "Северсталью" уже работающих африканских предприятий в Гвинее и Буркина-Фасо, с сохранением старого менеджмента, под брендом золотодобывающей компании "Nordgold". Кстати, в Буркина-Фасо они недавно прекратили работу из-за тамошнего внутреннего конфликта.

– А всякие слухи и разговоры про "Алросу" и ее "ангольские алмазы", и про многое другое – что, больше об этом пишут, чем там есть реальной активности?

– Я бы тогда определился с дефиницией, что мы понимаем под "бизнесом"? В моем понимании бизнес – это большое, значимое, структурообразующее действующее предприятие. А всё остальное – это проекты, декларации, то есть это не бизнес, а разговоры. И, если мы проведем четкую границу между намерениями и реальными действиями, то увидим, что реальных чисто российских действий в Африке нет. За исключением, пожалуй, уже упомянутой мной компании "Nordgold". Но это – модель не российского бизнеса в Африке, а действующего местного бизнеса на российские деньги.

– Я встречал несколько очень интересных статей, где говорилось о том, что в связи с потерями боевой техники в Украине Россия может сорвать поставки вооружений по контрактам во многие африканские страны, с которыми такие контракты подписаны. Разумеется, "Рособоронэкспорт" сейчас может, и будет до последнего, пытаться сохранять лицо и всех уверять, что, мол, ничего подобного. Но насколько это все правда?

– Я думаю, что это как раз правда – что изо всех постараются ничего не сорвать. Потому что о важности экспорта российского оружия сейчас говорил лично Путин с высоких трибун на открытии форума "Армия-2022". Это политический момент, теперь уж, как говорится, "лопни, но выполни". Кстати, звучат уже и, скажем так, некоторые извинения по этому поводу из самой Африки, намеки на то, что какие-то из подписанных оружейных контрактов с Россией могут быть заморожены самими африканцами – по соображениям высокой политики. Потому что это "красная линия", и особо дразнить Запад такими сделками с Кремлем сейчас тоже хотят немногие. И естественно, есть еще один большой вопрос: а как эти российские поставки могут быть оплачены, с учетом принятых против Москвы санкций?

А как российские поставки вооружений могут быть оплачены, с учетом принятых против Москвы санкций?

– Мы с вами несколько раз беседовали о том, как растет число, так скажу, "говорящих по-русски людей с оружием" в африканских странах. И в Центральноафриканской Республике, и в Судане, и в Мали, в Мозамбике, в общем, много где. Все это продолжается? Есть какие-то последние интересные "новости с фронтов"?

– На этих фронтах без перемен. Этот их сервис востребован в Африке. Да, расширяется его география, растет их число, расширяется диапазон их "услуг". Возвращаясь к предыдущему вопросу – а это, наверное, как раз и есть единственный российский "бизнес" на континенте, о котором есть, что рассказать.

– Расширяется география? Можете привести примеры?

– Насколько я знаю из своих личных источников, ведутся переговоры о появлении там "российских военных инструкторов" с Камеруном, с Буркина-Фасо и с Демократической Республикой Конго, а еще точнее – относительно их возможного появления в уже упомянутой провинции Северное Киву. Я думаю, эти сведения не беспочвенны. У всех в Африке перед глазами есть пример Центральноафриканской Республики. Это не какая-то экономическая экспансия, это серьезный ключик в африканские двери, так сказать, начало какого-то закрепления России на континенте.

– Вы сами когда-то в одной беседе со мной говорили, что одна из вечных проблем Москвы на африканском континенте – это ее поверхностно-презрительный подход и небрежное отношение к африканцам, к их истории, к их сегодняшним реалиям. И еще то, что на всю Африку в Кремле смотрят лишь глазами глав ее государств. То есть в России, видимо, просто не могут себе представить, что что-то решать может не один "верховный главнокомандующий", а такая "мелкая", в кавычках, сущность, как какие-то там "простые граждане страны"?

– В целом, конечно, да. Но, если рассматривать общий российский подход к Африке самого последнего времени как, скажем, новорожденного ребенка, то можно отметить, что этот "ребенок" уже начинает сам держать головку. С начала конфликта в Украине ставки в информационной борьбе в мире существенно выросли, и, соответственно, усилились действия России на медийном поле африканских стран. Это работа заметна и в социальных сетях, и с прессой, и с лидерами общественного мнения. То есть вообще-то народы африканских государств уже стали рассматриваться Кремлем как все-таки отдельная категория, не очень понятная, но с которой – вот незадача! – все-таки приходится считаться. И еще, конечно, есть теперь в Москве понимание того, что на африканских политиков возможно всегда воздействовать не только напрямую, но и через их электорат.

Усилились действия России на медийном поле африканских стран

– Чтобы подытожить наш разговор: можно ли сказать, что России, Путину, пока в Африке все удается, просто везет, как в карточной игре?

– Везет, пожалуй, да. Но дело в том, что пока что любые действия России в Африке годами были вообще-то минимальны. Соответственно, Россия пока и не понаделала в Африке больших и грубых ошибок. В то время как США, Европа и Китай уже их сделали, какие-то их шаги оказались не совсем удачными, не совсем своевременными. Москве пока легче играть - нет "работы над ошибками". Пока в этом заключается ее везение – ведь догонять всегда легче, чем убегать.