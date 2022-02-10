Против псковского депутата возбудили дело из‑за картинок "Навальный 20!8"

Против псковского муниципального депутата Николая Кузьмина возбуждено административное дело о демонстрации символики экстремистских организаций из-за двух картинок с надписью "Навальный 20!8", которые Кузьмин опубликовал в социальной сети "ВКонтакте". Полиция посчитала изображения "символикой общественного движения "Штабы Навального"", признанного российскими властями "экстремистским".

При этом первое изображение - это схема на карте, объясняющая как пройти на встречу с Алексеем Навальным, которая прошла 2 декабря 2017 года, а второе - совместное фото Кузьмина и Навального на фоне рекламных баннеров оппозиционного политика.

В прошлом году российские суды признали фонды и региональные организации Навального экстремистскими организациями. При этом проекты Навального, связанные с выборами, экстремистским не признавались. Однако это не помешало судам в России вынести десятки решений, в которых активистов наказывали за символику выборных проектов.

Так, накануне Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток активистку Дарью Серенко за демонстрацию логотипа проекта Алексея Навального "Умное голосование".