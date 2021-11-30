На рэпера OG Buda составили протокол о пропаганде наркотиков

На рэпера OG Buda (Григория Ляхова) составили протокол по статье о пропаганде наркотических средств в интернете. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Зюзинского районного суда Москвы, который будет рассматривать протокол.

В мае на OG Buda пожаловалась "Лига безопасного интернета", которую возглавляет дочь члена Совета Федерации Елены Мизулиной – Екатерина. Организация попросила МВД проверить на пропаганду наркотиков его песни "Бандит" и "Печеньки", а также совместный трек "Это не любовь" с рэпером Платиной (Роберт Плаудис) из Латвии. Екатерина Мизулина утверждала, что песни "пестрят" наркотическим слэнгом и, что в них содержится откровенное одобрение употребления наркотиков.

Штраф по вменяемой рэперу статье составляет до 30 тысяч рублей для физических лиц или до 100 тысяч рублей для предпринимателей. Дата заседания суда пока не назначена.

Ранее Зюзинский суд Москвы оштрафовал по этой статье на 100 тысяч рублей журналиста Юрия Дудя. На него также пожаловалась "Лига безопасного интернета". 3 декабря этот же суд рассмотрит административное дело о пропаганде наркотиков в отношении певца Элджея (Алексея Узенюка).