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На рейсах "Аэрофлота" перестали показывать фильмы

Пассажиры "Аэрофлота" лишились доступа к стриминговым системам компании, чтобы посмотреть фильмы или послушать музыку во время полёта, из-за отказа зарубежных поставщиков от предоставления услуги.

Как сообщается в телеграм-канале российского авиаперевозчика, услуга стала недоступна на ста самолетах А320/321 и и 37 Вoeing 737, а это почти весь парк "Аэрофлота".

В авиакомпании заверили, что речь идет о временной мере, так как в "Аэрофлоте" уже работают над новым отечественным решением, которое, как ожидается, будет представлено до Нового года. Пока же пассажирам предлагается устроить "декабрьский диджитал-детокс на время полета".

После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолётов, деталей к ним и оборудования. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Из-за нехватки запчастей российские авиакомпании вынуждены не использовать часть своего парка, разбирая его на запчасти.

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