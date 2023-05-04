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На режиссера Беркович завели дело, у писательницы Катерли - обыск

Дома у петербургской писательницы Нины Катерли проходит обыск. Предположительно он связан с уголовным делом по статье об оправдании терроризма, связанным с театральной постановкой "Финист Ясный Сокол" её внучки, режиссёра Жени Беркович. Об этом сообщили депутат петербургского законодательного собрания Борис Вишневский и дочь Катерли, мать Беркович Елена Эфрос.

"Финист Ясный Сокол" - спектакль, поставленный в 2020 году по пьесе Светланы Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших выйти замуж за представителей радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу спектакля, как сообщали его создатели, легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин. В 2022 этот спектакль победил в двух номинациях на "Золотой маске".

Нине Катерли 88 лет, она известна как правозащитница, выступала с резкой критикой российских властей. Женя Беркович также публично выступала против войны в Украине.

По данным петербургского телеграм-канала "Ротонда", Беркович была задержана в Москве.

Катерли сообщила каналу, что они с дочерью проходят свидетелями по делу, возбуждённому против её внучки.

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