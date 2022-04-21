"Главная проблема России". Блогеры о доносах на деятелей культуры

Российские чиновники, похоже, всерьез занялись выяснением ответа на вопрос "с кем вы, мастера культуры": новости о жалобах на деятелей всевозможных искусств стали в последнее время фактически ежедневными.

19 апреля Третьяковская галерея "по техническим причинам" закрыла персональную выставку Гриши Брускина "Смена декораций", которая должна была работать до 24 июля. "Артгид" сообщает, что закрыть выставку потребовало министерство культуры по запросу "возмущенных граждан". В сети предполагают, что выставка художника, много работавшего с темой тоталитаризма, оказалась чересчур актуальной, а "возмущенных граждан", вероятно, не было вовсе.

Андрей Курилкин

Выставка Гриши Брускина в ГТГ закрыта, с сайта стерта. По слухам, после визита замминистра культуры

Вячеслав Попов

В Новой Третьяковке закрыли выставку Гриши Брускина "Смена декораций", которая произвела на меня неожиданно сильное впечатление. Настолько сильное, что я решил сходить на нее второй раз, прежде чем поделиться своими впечатлениями словесно и фотографически. И пока на ней не побывали блюстители чего-нибудь - в том, что они нагрянут, не позволяло усомниться ошущение поразительного резонанса того, что показывает Брускин, с гулами и скрежетами, сотрясающими и кромсающими воздух, которым мы все сегодня дышим и задыхаемся. Как-то было удивительно, что выставка так вопиюще попала в момент и все-таки открылась. Открылась в середине марта, но ясно было, что это не импровизация на злобу дня, а устоявшееся долгоиграющее высказывание и сильно заранее планировавшееся событие. И вот не судьба повторить - министр культуры посетила и ей не зашло.

Элина Гритчина

Я планировала на нее сходить и о ней рассказать. Но не думала, что буду рассказывать так.

Выставка «Смена Декораций» должна была работать до 24 июля в Новой Третьяковке.

Тема выставки - рефлексии на тему тоталитарного общества, о противостоянии множества (коммуны) и единицы (индивидуальности).

Проект состоял из нескольких взаимосвязанных тематических разделов, в котором каждый раздел, шаг за шагом, освещал стороны противоречивого функционирования апрарата власти и феномен классификации индивидов для построения тоталитарной системы. Ведь как бы не менялись декорации, время и место действия, образ тоталитаоной власти и ее фундаментальные принципы остаются неизменными.

Третьяковка не просто закрыла выставку, но и удалила все воспоминания о событии.

Что ж - «404» - страница о событии не найдена. Фундаментальные принципы, действительно, остаются неизбежными.

А жизнь творит мощный арт буквально на наших глазах.

В тот же день стало известно, что на художника Олега Кулика завели уголовное дело по подозрению в реабилитации нацизма после того, как на выставке "Арт-Москва" в Гостином дворе показали его работу "Большая мать" - на нее пожаловались Захар Прилепин и Александр Хинштейн, которые сочли ее "кощунственной пародией" на статую "Родина-мать зовет". Согласен с их интерпретацией и прокремлевский политолог Сергей Марков.

Шаста Фэй

В центре столицы на выставке "Арт-Москва" наш друг Олег Кулик представил свою скульптуру "Большая мать".

Один из пропутински настроенных обозревателей так описывает скульптуру Олега Кулика: "Жирную, нереально уродливую голую бабу с мечом (прозрачный намёк на "Родину-мать") воздвигают, напрягаясь, на пьедестал, держат растяжками такие же голые уродцы, у которых отваливаются части тела. Называется эта хрень "Большая мать". Огромный пояснительный текст на стенде выдержан в духе наркотического бреда со сказочно-былинными русскими аллюзиями"

Политик Пушков назвал скульптурное произведение "мерзостью".

Анна Монгайт

На выдающегося художника Олега Кулика завели дело о реабилитации нацизма! За скульптуру Большая мать, которую он показал на Арт-Москве. Два отечественных символа подлости Хинштейн и Прилепин увидели в ней пародию на Родину-мать Вучетича и написали донос . В этом можно было бы даже разглядеть постмодернизм и эффектное развитие художественного жеста , если бы в России сейчас любая ирония не была чревата вполне реальными последствиями.

Сталингулаг

Найдена главная проблема России – скульптура Олега Кулика «Большая мать». По крайней мере так считают депутаты и сенаторы, увидевшие в этом арт-объекте издевательство над армией. Место вечно оскорбленных верующих сейчас заняли вооружённые силы. И только стиральная машинка, завернутая в ковёр, может утешить оскорбленную солдатскую душу

Дмитрий Колезев

Уже за скульптуры начинают преследовать, мощно.

Кстати, а почему Захар Прилепин не на фронте?

Аналогия с "Родиной-матерью" выглядит натянутой - скульптура явно нагружена совсем другими смыслами, отмечает художница Янка Сметанина:

Не понравилась Большая мать Кулика, хотя идея то в принципе неплохая. Исполнение как всегда подкачало и нюансы. Пародия в принципе жанр неблагодарный, балаган вместо драмы неуместный, плюс сексизм, который из него не вышибить. "Как объяснил Олег Кулик, скульптура символизирует конфликт мужчины и женщины. Современные женщины не хотят вести традиционный образ жизни и хотят паритета с мужчинами, поэтому между ними такая драматическая борьба." Твою ж мать, простите за каламбур. Но чтобы он там ни говорил (а я нашла уже много “объяснений” и все они разные), в метафоре Кулика родина-женщина лишена субъектности, обезличена, а главными акторами становятся эти парни, которые пытаются поставить зачем-то бездушного Голема на ноги. Игривый бдсм идет из нарратива культуры насилия, где обвинения в мазохизме жертвы нормальный легитимный прием. Неприятная и бессмысленная мать раскисла и опухла от похоти чтоли? Я не знаю куда еще эти бдсм аллюзии автора применить. “Мать убийца” - я даже такие комментарии читала от радостно-возбудившихся его поклонников.

Для меня же Родина мать, если и не может сама встать на ноги, то потому что она изнасилована неоднократно солдатами-уголовниками и пьяна в усмерть от стыда и невозможности это пережить. Но чтобы повернуть в это русло, надо, наверное, для начала не только о провокативности думать. Сопереживание и сострадание и так дискредитированы православным дискурсом, да и в принципе пока вещь недоступная для русского совриска. Или в данном случае “русского” тоже неуместно?

Уголовное дело на художника - это уже чересчур, считают некоторые прокремлевские блогеры.

Станислав Яковлев

Кулик профессиональный провокатор и типичный представитель этой весьма специфической породы - для которой [тумаки] всегда слаще пряников.

Любые гонения только повышают его капитализацию, ведь качество провокации определяется сугубо по бурности и резкости общественного отклика, и никак иначе.

А уж уголовное преследование - с тем же успехом можно Кулика президентским грантом «покарать» и пятизвездочным коттеджем в Переделкино, получится вполне равноценно.

Выгнать неприятного придурка на мороз и сразу же забыть

Зато выгнать неприятного придурка ссаным веником на мороз и сразу же забыть, всерьёз и навсегда, о самом его существовании - это будет для него кошмар страшнее смертной казни.

Мало ли на свете неприятных придурков. Очень много. Даже чересчур. И все совершенно одинаковые. Одним больше, одним меньше. Был такой Кулик, а потом перестал - велика ли потеря? Ноль целых, хрен десятых. Никто и не спохватится.

Бесспорно, ничто так не способствует национальному единению, как коллективное истребление различных вредительских элементов.

Но священное пламя справедливого гнева лучше приберечь для более серьёзных дел.

А унылую пошлую дрянь, которую по инерции до сих пор ошибочно принимают за «современное искусство» хотя в сравнении с ним даже журнал «Корея» выглядит как грандиозный и дерзкий культурный феномен - надо убирать примерно как мусор убирают.

В целях соблюдения общепринятых в цивилизованном обществе гигиенических норм.

«Я художник! - А по-моему ты говно!»

Не знаем такого художника.

Даже художника Павленского знаем: все-таки приколотить себя мудями к главной площади страны, это же сперва додуматься надо, а додумавшись - осуществить. Не каждому по силам, согласитесь.

Откликнулся, кстати, и Петр Павленский:

Руки прочь, б**ди, от Олег Кулик!

Один из последних достойных, кто ещё в России остался.

Но большинство "патриотов" пылают жаждой мести.

Егор Холмогоров

На всякий случай напоминаю, что Кулик - уроженец Киева. И все рассказы про концептуальный смысл - это разговоры в пользу дурачков.

Вопросом, можно ли еще как-то противостоять репрессиям, задается Лев Рубинштейн:

Современное искусство должно приостановить свою деятельность на территории РФ

Видимо, современное искусство на период проведения спецоперации под названием "Путинская Россия" должно приостановить свою деятельность на территории РФ до наступления хотя бы приблизительного соответствия ее культурно-административных институтов а также следственно-прокурорских учреждений нормам цивилизованной культурной и социальной жизни.

Искусство, "моральный облик" которого будет оценивать, например, Захар Прилепин или депутат Хинштейн, просто не может называться современным. Да и вообще искусством не может оно называться.

Хронически отстающий колхоз пусть обходится самодеятельным смешанным хором при местном клубе, кружком «Природа и фантазия» с ежегодными сезонными выставками зооморфных корешков и веток и звонкими военно-патриотическими кричалками, распугивающими грудных младенцев, кур и ворон.

Эти ребята - чиновники или депутаты - совсем перестали стесняться

Как-то они, эти ребята - чиновники или депутаты - совсем перестали стесняться и прямо на глазах расправляют упрямые плечи. Решили, что уже можно. И похоже, что и правда можно.

Мне же очень при всем при том интересно, схавает ли это это дело арт-сообщество? Решит ли оно, что «ничего не поделаешь, придется привыкать»? Или все-таки какая-никакая солидарность как-то еще все же существует?

Пример солидарности подает тем временем театральное сообщество. Премию "Золотая маска" в этом году получили актер Евгений Цыганов и режиссер Дмитрий Крымов. Режиссер, который уехал в США 25 февраля и решил не возвращаться в Россию, попросил Цыганова от его имени передать премию лауреату Нобелевской премии мира, бывшему редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Еще одна лауреатка "Золотой маски", художник по костюмам Ксения Сорокина, решила передать свою премию петербургской художнице Саше Скочиленко, на которую завели уголовное дело о фейках о российской армии за замену ценников в магазинах. И это еще не всё, что смущает "патриотов".

В анонимных провластных каналах пишут, что оппозиционные деятели культуры "напрашиваются" на репрессии.

Закулиска

Есть такой тип истеричных бабёнок, которые в пылу ссору начинают кто шептать, кто кричать «ну, ударь меня, ударь!». Поведение нашей театральной общественности временами напоминает поведение такой бабёнки.

Вот и сегодняшнее вручение (слава Богу, онлайн) «Золотой Маски» с этими просьбами уехавшего в США Дмитрия Крымова передать «маску» Дмитрию Муратову, вручением премии Жене Беркович и спектаклю «Горбачев» напоминают вот это «Ну, ударь меня…». Хочется напомнить, что иногда провокация удается и прилетает прям «в глаз». Фигурально выражаясь.

И кстати, СТД теперь вообще не имеет права голоса в этой премии. Личная просьба, а скорее даже распоряжение Председателя Александра Александровича Калягина было исключить спектакль «Горбачев» из номинаций из-за антироссийской позиции Херманиса. Но был Председатель СТД РФ был послан Марией Евсеевной Ревякиной по известному адресу. Ну как-то не надо так.

На открытый конфликт с властями премия при этом не идет - и за это ее критикует актриса Рената Литвинова.

Ксения Ларина

Ещё про Золотую Маску.

На церемонии объявления победителей в номинации «Опера» ведущие звонко перечислили всех номинантов в категории «Лучший режиссёр» и завершили скорбным голосом сотрудников ритуальной службы: «Премия - не присуждалась».

Это было странно. Я подумала наивно, что , наверное, никто из режиссёров не набрал необходимого количества голосов жюри. Или, может, победитель скончался, не дождавшись награды.

Все оказалось проще:

по итогам голосования победу одержал немецкий режиссёр Клаус Гут за постановку оперы Рихарда Штрауса «Саломея»в Большом театре.

Однако, узнав об этом, Клаус Гут отказался получать премию в знак протеста против войны России в Украине.

Церемонию, видимо, решили не омрачать подробностями.

Театральные новости на этом не исчерпываются. Неутомимый депутат Хинштейн тем временем успел пожаловаться и на актрису Юлию Ауг, и спектакль "Сад" с ее участием после этого был отменен.

С другой стороны, в военное время многим становится не до потребления культуры.

Мария Жаворонкова

Закрыли выставку Гриши Брускина, которая должна была идти до конца июня. Смена декораций такая смена декораций.

Отменили спектакль с Юлией Ауг в Электротеатре. По сетям сотни и сотни постов и комментариев как под копирку, которые угрожают, призывают, обещают «не оставить без последствий», очень глупых и страшных. Плюнем в лицо, вы у нас попляшете, сотрём вас с лица земли . В газетах это звучит как «российская общественность против».

А мы ходили с ребятами в Пушкинский. Дети на самокатах, кофе на лавочке. Музыканты в метро, приметы старой жизни, в которой вроде мы пытались так много делать, чтобы она повернулась лицом к человеку. «Послушай город», «скачай бесплатную библиотеку», «экспонаты можно трогать руками».

Смотрела раньше какое- нибудь французское кино про войну и думала- как они кофе-то пьют в кафе, музыку слушают, разговаривают. Как будто и не война , даже музыка не тревожная. А потом следующий кадр- раз - и всех убили.

Татьяна Малкина

мне очень жаль, что я так и не успела сходить на выставку гриши брускина (третьяковка), которую сегодня внезапно закрыли в грубой форме - просто закрыли, хотя она должна была длиться еще месяцы.

но одновременно я чувствую, что это очень правильно - что выставку закрыли. не потому, что война. а потому что не место ей здесь сегодня. потому что экспонирование прекрасного брускина в некотором смысле как было сообщало неправду о состоянии дел в наших палестинах.

что, мол, не все так однозначно скверно, здесь в государственных музеях есть место осмысленному, дерзкому, сложному. а так - все ясно: нет тут такому места, граждане, проходите, не мешайте проходу граждан.

очень своевременное решение в общем.

еще гэс как-то надо привести в соответствие да по мелочи еще несколько учреждений культуры.

Зато в полное соответствие времени пришел патриотичный кинорежиссер Иван Охлобыстин, чей телефонный разговор с писателем Александром Никоновым (в транскрипции последнего) широко разошелся в сети.

Действительно ли такой разговор состоялся - неизвестно. Впрочем, последние посты на странице Ивана Охлобыстина в ВК мало чем отличаются от высказываний, которые приводит Александр Никонов.

Иван Охлобыстин

Иногда нервы не выдерживают, хочется вскочить и заорать: неужели вы не понимаете, что мы вас всех убьём!?

Мы не хотим этого больше вас идиоты!

Так или иначе, в сети Никонову верят.

Сергей Медведев

Я полностью верю в такой разговор. Думаю, что примерно такие же настроения сейчас в Кремле. "Тридцать лет терпели". "Мы русские, с нами бог", и т.д. Раньше озвучивал Жириновский, теперь Охлобыстин. Это русский фатум, примерно, как с ковидом: кому суждено умереть, умрет. Сгорел сарай, гори и хата.

И Охлобыстин хорош. Допью стакан -- и в Ватикан. Зубы сделаю -- и на Донбасс.

Марина Литвинович

Искали национальную идею - и нашли. Война стала новой национальной идеей для России. Радостной, вдохновляющей, внушающей надежду. За неё и голову сложить не жалко.

Сталингулаг

Иван Охлобыстин собирается уничтожить весь мир, но пока уничтожил только ящик водки и, кажется, [потерял] зубы. Российская Федерация в миниатюре