На российском атомном лихтеровозе "Севморпуть" произошёл пожар

В Мурманске на территории причала "Атомфлота" произошёл пожар на атомном контейнеровозе "Севморпуть". Об этом сообщило региональное управление МЧС. Причины возгорания не уточняются.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный ранг. К полуночи его ликвидировали, пострадавших нет, говорится в сообщении МЧС.

Пожар в каюте на атомном контейнеровозе "Севморпуть" не угрожал реакторной установке, заявили в "Атомфлоте". Там также подчеркнули, что при возгорании никто не пострадал и угрозы "для систем жизнеобеспечения" не было.

Согласно информации на сайте "Атомфлота", атомный контейнеровоз "Севморпуть" - единственное в России ледокольно-транспортное судно с ядерной энергетической установкой мощностью 29 МВт. Она позволяет обеспечить дальность плавания до девяти с половиной тысяч километров при полном запасе дизельного топлива. Судно способно самостоятельно идти в сплошных ровных ледяных полях толщиной до одного метра со скоростью около четырёх километров в час. Атомный контейнеровоз "Севморпуть" был спущен на воду 31 декабря 1988 года. Выводился из эксплуатации в 2007–2013 годах, доковый ремонт был завершен в декабре 2014 года.

В ноябре 2020 года рядом с побережьем Анголы во время рейса к российской антарктической станции "Восток" у судна произошла поломка лопасти единственного гребного винта. Атомный контейнеровоз вернулся в Санкт-Петербург для ремонта. В августе 2021 ремонт был завершён.