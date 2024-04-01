На руднике "Пионер" не смогли спасти 13 горняков. Операция прекращена

На руднике "Пионер" в Амурской области, где после обрушения 18 марта под землёй остались заблокированными 13 горняков, прекращена спасательная операция.

Об этом сообщила управляющая компания рудника - АО "Покровский рудник". Как утверждается в сообщении, результаты бурения скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой. "Жизням спасателей и сотрудников рудника, участвующих в операции, угрожает смертельный риск, связанный с высокой вероятностью повторного обвала горной массы и затопления в подземных выработках, а также частичного обрушения борта карьера".

Решение, как утверждается, принято на основании рекомендаций Технического совета, в состав которого вошли представители трёх профильных проектных институтов и организаций, рудника "Пионер", МЧС России и горноспасателей.

В сообщении горняки не названы погибшими, однако их родным и близким выражаются соболезнования. Указывается, что рудник выплатит каждому члену семьи эквивалент годового заработка горняка, далее детям будет выплачиваться ежемесячное пособие до достижения ими совершеннолетия.

О том, что на руднике остановили большую часть аварийно-спасательных работ, стало известно 29 марта. По словам представителя экстренных служб, грунтовые воды почти полностью затопили рудник. Впервые о том, что шахта рудника, вероятно, затоплена, сообщалось 25 марта. Тогда представитель рудника Роман Сорокин заявлял, что полной уверенности в затоплении нет, поэтому спасатели продолжат бурить отверстия для доступа в шахту. Бурение нескольких скважин началось вскоре после аварии, но результата не принесло. "Вся шахта заполнена до +85 горизонта, выше этой отметки людей нет, что было достоверно установлено в ходе спасательных работ уже в первые дни операции", - говорится в сообщении компании. Шахтёры в момент обрушения находились на глубине более 100 метров.

На прошлой неделе был арестован управляющий директор рудника Алексей Бирюков. Его обвиняют в нарушении требований безопасности при производстве работ.

Комбинатом "Пионер" владеет Уральская горно-металлургическая компания, крупнейший в России производитель меди. В 2022 году она выкупила ключевые активы золотодобывающей компании "Петропавловск". В 2020 году "Пионер" произвёл 2,8 млн тройских унций (3,7 тонны) золотa.