В Приамурье остановили работы по спасению заблокированных шахтеров

На руднике "Пионер" в Амурской области, где более недели остаются заблокированными 13 горняков, остановили большую часть аварийно-спасательных работ. Об этом сообщает ТАСС.

Работы остановили из-за подвижности грунта, пояснили в оперативных службах. Спасатели планировали пробурить четвертую скважину, чтобы добраться до шахты, где заблокированы рабочие. Однако решили отложить бурение из-за риска повторного прорыва породы.

25 марта спасатели выяснили, что шахта рудника, вероятно, затоплена водой. Представитель рудника Роман Сорокин заявлял, что полной уверенности в затоплении нет, поэтому спасатели продолжат бурить отверстия для доступа в шахту. В тот же день был задержан директор рудника Алексей Бирюков.

27 марта ему предъявили обвинение. По версии следствия, он знал, что работы в шахте ведутся рядом с заполненным водой отработанным карьером, но не организовал откачку воды. Вода разрушила одну из стенок карьера, в результате чего случился обвал грунта. Суд арестовал управляющего на время следствия.

Уголовное дело возбуждено по третьему пункту уголовной статьи о нарушении правил безопасности при ведении работ, по ней Бирюкову грозит до 7 лет колонии. Статья используется в случае гибели в результате нарушений двух и более лиц. Официально о смерти шахтёров ещё не сообщалось.

Обрушение на руднике "Пионер" произошло вечером 18 марта. В результате обвала горняки оказались в ловушке. Их судьба до сих пор неизвестна, связи с ними нет.

Комбинатом "Пионер" владеет Уральская горно-металлургическая компания, крупнейший в России производитель меди. В 2022 году она выкупила ключевые активы золотодобывающей компании "Петропавловск". В 2020 году "Пионер" произвёл 2,8 млн тройских унций (3,7 тонны) золотa.