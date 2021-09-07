На Сахалине "Анонимус" взломал сайт ТЦ и заявил экологический манифест

В Южно-Сахалинске неизвестные взломали сайт и уличные экраны торгового центра "Мегаберезка" и транслировали на них экологический манифест. Об этом сообщило издание Sakhalin.info со ссылкой на очевидцев. Позже информация об этом появилась в инстаграме ТЦ.

Видеоролик, на котором человек в маске, назвавшийся "Анонимус" заявил о проблемах экологии региона, появился на уличном экране торгового центра вечером 6 сентября.

Авторы ролика называют пиаром обещания местных властей в ближайшие пять лет отказаться от угля и дизельного топлива и перейти на газ. "Они отмечают, что за последние 20 лет власти Сахалина ликвидировали 21 особо охраняемую природную зону и не создали ни одной новой, а популяция горбуши упала в 46 раз за 10 лет.

"Вы думаете, что и дальше получится плевать в лицо жителям 120 стран, присоединившимся к парижским соглашениям по климату? Притворяться экологичными, а на деле загрязнять планету? Мы не позволим вам остаться безнаказанными. Здесь и сейчас мы подводим черту. Вы поплатитесь за свой цинизм. Мы "Анонимус". Нас легион. Мы идем", – цитирует издание сообщение.

"Анонимус" представляет собой свободно организованную группу активистов, выступающих против цензуры и контроля в интернете. Символом этой группыстала маска Гая Фокса – персонажа фильма "V значит Вендетта".