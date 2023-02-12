На Сахалине депутат от "ЕР" требует закрасить граффити с Земфирой

Закрасить граффити с певицей Земфирой потребовал депутат Сахалинской областной думы, член "Единой России" Александр Шарифулин. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Ранее Земфира выступила против войны в Украине. На днях она была включена российскими властями в реестр "иностранных агентов", Минюст прямо назвал её антивоенные выступления одной из причин этого решения.

Портрет Земфиры нарисован на стене трансформаторной подстанции, которая находится на улице Емельянова Южно-Сахалинска. Там он появился в июле 2019 году.

Шарифулин считает, что с начала войны "некоторые звёзды российской эстрады начали делать не только подлые, но и откровенно антигосударственные заявления".

"Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения трансляцией извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности. Один из таких примеров - Земфира, когда-то популярная певица, неоднократно публично выступавшая против страны и ее армии", – заявил депутат.

Слова Шарифулина растиражировали паблики, которые связаны с депутатом. Объявлено голосование, в котором жителям предлагают решить оставлять картину, или нарисовать другую "в духе времени, в духе нашей страны и региона". Пока 36% проголосовавших высказались за граффити, а 41% считают, что Земфиру нужно убрать.

Как пишет Сибирь.Реалии, граффити было подарком на новоселье.

"Моя подруга переехала в новую квартиру и её окна выходили прямо на это здание. Вид был очень депрессивный – типичная грязная стена, расписанная матами, заклеенная старыми рекламами. Поэтому я решила заказать граффити. Обратилась к ребятам из объединения художников. Мы выбрали портрет Земфиры, моя подруга ее большая поклонница. Придумали забавную фразу. За работу я заплатила уже не помню сколько. Вроде тысяч 30 рублей. Я сейчас в шоке. В городе тысячи страшных заборов и стен, но войну начали с картиной, которая заставляла людей улыбаться. Каким озлобленным и зомбированным нужно быть, чтобы затевать такое", – рассказала заказчица граффити Елена.

Жительница Южно-Сахалинска, которой подарили граффити, сказала, что очень расстроена, но не удивлена.

"Мне грустно, но я уверена, что портрет закрасят. Это же не первый случай. У нас в городе было граффити с Семеном Слепаковым. Его закрасили уже давно. Причина все та же – "чистка «авгиевых конюшень" отечественной культуры", – анонимно прокомментировала она.