На Сахалине не желавшего ехать на фронт военного наказали условно

Гарнизонный военный суд Южно-Сахалинска приговорил к трем годам лишения свободы условно военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы, чтобы не попасть на войну в Украине. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Согласно материалам дела, Вячеслав Рушков, находясь в служебной командировке, решил отдохнуть и "временно уклониться от прохождения военной службы и отправки на фронт в Украине. 4 июля он самовольно оставил место службы – пункт временного содержания Западного военного округа. После этого он жил в Южно-Сахалинске. 10 сентября его нашли полицейские, в тот же день непосредственный начальник доставил его в воинскую часть.

Уже через два дня, 12 сентября, военный снова не явился в воинскую часть. Через месяц он сам пришел в военную комендатуру Южно-Сахалинска.

Суд приговорил Рушкова к трем годам лишения условно с испытательным сроком в два года. При этом суд учел смягчающие обстоятельства, а также желание военнослужащего "продолжить участие в специальной военной операции" (так российские власти называют войну против Украины).

Аналогичный случай произошел в Абакане. Там ефрейтор отсутствовал на службе с мая по сентябрь 2022 года. Гарнизонный военный суд приговорил Кан-Демира Деликея к лишению свободы на один год условно.

В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих – как тех, кто уклонился от призыва по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины, – заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.