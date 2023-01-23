В Москве задержан сбежавший из воинской части командир взвода

В Москве задержан 25-летний командир взвода наро-фоминской воинской части, самовольно оставивший место службы, сообщает издание"Осторожно, Москва".
По данным СМИ, военного поймали при входе в станцию метро "Марьина Роща" благодаря камерам видеонаблюдения с системой распознавания лиц. До этого командир был объявлен в розыск.
Против него возбудили уголовное дело о дезертирстве, по которому ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сообщается только имя задержанного - Егор В.
- В сентябре прошлого года российские власти ужесточили наказание за самовольное оставление воинских частей или мест службы, введя в соответствующее законодательство понятия "мобилизация" и "военное положение". С того времени против российских военнослужащих - как тех, кто уклонился от призыва по так называемой "частичной мобилизации", так и тех, кто отказался принимать участие в боевых действиях на территории Украины - заведены сотни уголовных дел, по которым уже вынесены десятки приговоров.
- Так, в конце года Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к трём годам колонии-поселения солдата Константина Санникова, который сбежал из воинской части в Белгородской области, чтобы его не отправили на фронт в Украине. А накануне военный суд в Нальчике приговорил к одному году и трём месяцам лишения свободы военнослужащего Тархана Мальсагова, который, не оповестив командование, уехал навестить родственников, но при этом спустя две недели добровольно вернулся на службу.
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