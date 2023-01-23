В Москве задержан сбежавший из воинской части командир взвода

В Москве задержан 25-летний командир взвода наро-фоминской воинской части, самовольно оставивший место службы, сообщает издание"Осторожно, Москва".

По данным СМИ, военного поймали при входе в станцию метро "Марьина Роща" благодаря камерам видеонаблюдения с системой распознавания лиц. До этого командир был объявлен в розыск.

Против него возбудили уголовное дело о дезертирстве, по которому ему грозит до десяти лет лишения свободы. Сообщается только имя задержанного - Егор В.