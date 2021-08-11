На Сахалине обнаружили памятник Гагарину на свалке

В Невельске на Сахалине на свалке обнаружили фрагменты стелы в честь первого космонавта Юрия Гагарина. Ранее она была установлена на въезде в город, на её месте собираются поставить заправку. Об этом сообщают Mash и "Интерфакс".

После того, как информация о демонтаже монумента распространилась в социальных сетях, власти Сахалина заявили, что стелу восстановят. Глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что обратится к руководству региона за разъяснением ситуации.

Позднее стало известно, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко потребовал отреставрировать монумент и установить его до 1 сентября в центре Невельска. Руководство города объясняло решение о демонтаже тем, что памятник находился в аварийном состоянии и не подлежал ремонту и реставрации.

Ранее Министр обороны Сергей Шойгу назвал космонавтов Юрия Гагарина и Валентину Терешкову одними из символов России, на которые никому нельзя позволять посягать.