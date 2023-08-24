На саммите БРИКС объявлено о расширении организации

Организация БРИКС, объединяющяя Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР, официально объявила о расширении. Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса на заключительном пленарном заседании саммита БРИКС в Йоханнесбурге, с 1 января 2024 года к организации присоединятся Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Аргентина. Речь идёт о крупных региональных державах Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

Таким образом, в БРИКС официально будет 11 государств-участниц. Как будет называться группа после вступления новых стран, пока не объявлено.

Выступившие на заседании лидеры стран БРИКС выразили удовлетворение в связи с расширением организации. Глава КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что к ней присоединяются страны, обладающие большим влиянием и готовы способствовать "миру и развитию".

Ранее официальные заявки на вступление в БРИКС подали более 20 стран, главным образом развивающихся.

Президент России Владимир Путин - единственный из лидеров, не приехавший на саммит в ЮАР. Эта страна участвует в Международном уголовном суде, по правилам которого Путин, в отношении которого выдан ордер на арест, должен был быть арестован на территории ЮАР. Власти страны не гарантировали, что этого не произойдёт. В результате Путин участвовал в саммите по видеосвязи, а в Йоханнесбург прилетел глава МИД России Сергей Лавров.

Организация не является военно-политическим союзом. Большинство стран, входящих и вступающих в БРИКС, придерживаются нейтральной позиции по отношению к войне в Украине, одновременно поддерживая отношения с Россией и заявляя об уважении территориальной целостности Украины.

Как отмечают комментаторы, в особенности Пекин, однако, заинтересован в том, чтобы БРИКС стала центром притяжения для государств так называемого глобального Юга и своего рода альтернативой различным объединениям с участием стран Запада.