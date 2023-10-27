На саммите ЕС большинство лидеров поддержали новую помощь Киеву

Большинство лидеров Европейского союза на саммите в Брюсселе поддержали предоставление большей финансовой помощи Украине в её противостоянии российскому военному вторжению. При этом Венгрия и Словакия, чьи правительства возглавляют политики, выступающие за сохранение контактов с Москвой, допустили некоторые оговорки, отмечает Reuters. Окончательное решение должно быть принято в декабре.

Еврокомиссия настаивает, чтобы 27 стран – членов блока выделили больше средств при пересмотре своих бюджетов на предмет дополнительных расходов до 2027 года. Согласно планам Брюсселя, ЕС должен предоставить Киеву ещё около 50 миллиардов евро в дополнение к почти 83 миллиардам, которые были выделены после начала российского вторжения в Украину.

Глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в пятницу также сказала, что Еврокомиссия работает над предложением использовать часть прибыли, полученной от замороженных российских госактивов, для помощи Украине и её послевоенному восстановлению.

Фон дер Ляйен отметила, что объём суверенных российских активов, которые были заморожены в рамках санкций за нападение на Украину, составляет сейчас 211 миллиардов евро. Глава Еврокомиссии напомнила об уже согласованной позиции европейского блока, которая заключается в том, что Москва должна заплатить за восстановление Украины.

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