В Пекине состоялись переговоры Орбана и Путина

На полях форума в Пекине прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. О сути беседы отчитались обе стороны.

По словам пресс-секретаря венгерского лидера, в ходе встречи Орбан подчеркнул важность мира. Премьер-министр заявил, что для всего континента, в том числе для Венгрии, "крайне важно прекратить поток беженцев, санкции и боевые действия".

Также на встрече обсуждалось сотрудничество двух стран в области атомной энергетики и поставок нефти и газа.

Сайт Кремля выложил "стенограмму" переговоров. В ней нет слов Орбана о важности прекращения потока беженцев и боевых действий. При этом есть якобы сожаление венгерского премьера, что "из-за военной операции и санкций наши [между странами] отношения очень много потерпели".

Согласно этой же публикации, Путин заявил, что сегодня "со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран – это Венгрия".