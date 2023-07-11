На саммите НАТО запланированы переговоры Байдена с Зеленским

Президенты США и Украины - Джо Байден и Владимир Зеленский - проведут переговоры в рамках саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом сообщают издание Politico, телекомпания CNN и агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников, встреча американского и украинского президентов запланирована на 12 июля, но пока окончательно не согласована.

В ходе переговоров Байден попытается убедить Зеленского, что устранение некоторых бюрократических препятствий и значительные гарантии безопасности от США и некоторых союзников по НАТО - это максимум, который Киев может получить в Вильнюсе, пишет Politico.

Официально о приезде Владимира Зеленского на саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11-12 июля, пока не сообщалось. Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал, что Зеленский примет участие в заседании Совета Украина-НАТО, которое пройдет на полях саммита 12 июля.