Байден: обсуждать принятие Украины в НАТО можно только после войны

Президент США Джо Байден отправился в Европу, в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Его первой остановкой стал Лондон, где он собирается встретиться с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Одной из тем повестки дня переговоров будет обеспокоенность Лондона поставками американских кассетных боеприпасов Киеву. Великобритания высказалась против этих поставок, поскольку эти боеприпасы представляют опасность для гражданского населения.

Великобритания - одна из 123 стран, подписавших Конвенцию по кассетным боеприпасам, которая запрещает производство или применение этого оружия.

Украина ранее пообещала, что не будет использовать эти вооружения в районах с гражданским населением, и будет строго контролировать их применение.

После Лондона Байден отправиться в Вильнюс, где 11-12 июля пройдёт саммит НАТО.

Накануне в интервью Си-эн-эн президент США заявил, что Украина ещё не готова к членству в НАТО. По его словам, Североатлантический союз сможет рассмотреть принятие Украины в организацию только после окончания войны.

Байден сослался на статью устава НАТО о взаимной обороне, которая обязует членов НАТО защищать «каждый дюйм» территории друг друга», что, по словам президента США, означает, что если война продолжится, то все страны НАТО будут находиться в состоянии войны с Россией.

На отсрочке вступления Украины в НАТО, опасаясь, что это может привести к войне с Россией, настаивает и Германия. На предстоящей встрече с союзниками Берлин собирается призвать сосредоточиться на гарантиях безопасности и долгосрочной поддержке Украины.

В течение последних нескольких недель США, Британия, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом.

Сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский принял эту позицию, однако попросил "сигнал" о том, что его страна сможет присоединиться к НАТО, когда война закончится.

Зеленский ещё не принял окончательное решение, поедет ли он на саммит НАТО в Вильнюсе. Об этом в интервью "Европейской правде" рассказала вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

В конце июня замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква говорил, что Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите, если лидеры стран НАТО "проявят дефицит мужества" и не ответят на заявку Украины о вступлении.