На сайте "Алабуги" появилось сообщение о взломе

27 июня на сайте особой экономической зоны "Алабуга", расположенной в Татарстане, появилось сообщение о взломе. Об этом свидетельствует одна из архивных копий сайта, на которую обратило внимание издание The Insider.

В сообщении говорилось, что подпольная организация "Черная искра" "проникла на производство БПЛА". "Несколько месяцев мы работали внутри системы. За это время выгрузили базу данных всех сотрудников, их родственников, места проживания, цепочки поставок и прочее", – сказано в публикации.

Аналогичное сообщение было опубликовано и в телеграм-канале "Черная искра". "В ходе сборки в последние партии БПЛА мы загрузили сюрпризы от "Черной искры". При попытке запуска этих дронов они будут взрываться", – утверждается в сообщении.

Взлом сайта "Алабуги" в публикации назван "ответом на привлечение 15-летних детей к сборке убийственных дронов".

Независимо подтвердить эти заявления невозможно.