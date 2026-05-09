Плюс 340 гектаров. Как расширилась за год ОЭЗ "Алабуга"

Новое строительство в северной часта Особой экономической зоны "Алабуга", снимок 6 мая 2026 года
Территория особой экономической зоны "Алабуга" за год расширилась на 340 гектаров. Как свидетельствует сравнение спутниковых снимков за май 2025 и май 2026 года, строительство новых ангаров продолжается в северной части зоны, кроме того, за год были достроены новые жилые и производственные помещения в ее центральной части.

Северная часть ОЭЗ "Алабуга": слева снимок, сделанный в мае 2026 года, справа в мае 2025-го:

Расширение ОЭЗ "Алабуга" в 2025-2026 годах, северная часть

Как следует из спутниковых снимков, совсем недавно, в апреле 2026 года, активные строительные работы начались также на территории площадью более 450 гектаров к югу от ОЭЗ "Алабуга", с другой стороны от проходящей рядом с зоной федеральной автомобильной дороги М-12 "Восток". Также на снимках видна еще одна сооружающаяся автомобильная дорога, которая ведет от этой трассы к особой экономической зоне.

Южная часть ОЭЗ "Алабуга": слева снимок, сделанный в мае 2026 года, справа в мае 2025-го:

Расширение ОЭЗ "Алабуга" в 2025-2026 годах, южная часть

Особая экономическая зона "Алабуга" – основное место производства ударных дронов "Герань", спроектированных на базе иранских "Шахедов". Каждую ночь российские военные выпускают по Украине от 100 до 400-600 таких беспилотников, которые были серьезно усовершенствованы по сравнению со своими иранскими "прародителями" и даже, по данным источников агентства Associated Press, реэкспортировались в Иран после начала войны на Ближнем востоке.

В феврале 2026 года Радио Свобода выяснило, что на территории ОЭЗ "Алабуга" развернуты не менее 19 башен для противодействия воздушным атакам. Они, предположительно, оснащены крупнокалиберными пулеметами, однако недавно рядом с "Алабугой" OSINT-аналитики заметили и первую башню для зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", подобную тем, на которых этим системы ПВО установлены вокруг Москвы и резиденции Владимира Путина на Валдае. ОЭЗ "Алабуга" уже несколько раз подвергалась атакам украинских дронов: например, 2 апреля 2024 года, 23 апреля 2025 года, 15 июня 2025 года, но серьезного ущерба расположенным на ее территории предприятиям они не нанесли.

Башня для "Панциря" рядом с ОЭЗ "Алабуга"
Для производства "Гераней" Россия активно вербует через колледж "Алабуга Политех" студентов, а также мигрантов из разных стран мира. 5 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против 35 юридических и физических лиц из России, причастных к такой вербовке. 26 апреля игровая платформа Twitch заблокировала аккаунты стримеров, которые вели трансляции с чемпионата по Counter-Strike 2 от "Алабуги Политеха" и размещали рекламу колледжа. Причиной блокировок стало то, что место проведения чемпионата, который транслировали аккаунты, находится под санкциями ЕС.

Как выяснило в феврале Радио Свобода в собственном расследовании, с особой экономической зоной "Алабуга" тесно связано и подразделение операторов БПЛА "Сталинские соколы".

3 мая 2026 года издание "Агентство" написало, что в ОЭЗ "Алабуга" на должности "главного специалиста" работал гражданин России Артем Ревенский, арестованный в США по обвинению в причастности к взломам критически важных систем нефтегазовой инфраструктуры, в том числе в США и в Украине. В начале мая Ревенский признал вину по всем предъявленным обвинениям и может получить срок вплоть до 27 лет лишения свободы.

За 2024 год Россия запустила по Украине почти 11 тысяч ударных дронов. В 2025 году это число выросло в несколько раз: по данным Воздушных сил Украины, российские военные атаковали Украину более чем 50 тысячами беспилотников, из которых почти 30 тысяч были выпускаемыми в ОЭЗ "Алабуга" и в Ижевске модификациями иранских "Шахедов".

