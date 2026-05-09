Плюс 340 гектаров. Как расширилась за год ОЭЗ "Алабуга"

Территория особой экономической зоны "Алабуга" за год расширилась на 340 гектаров. Как свидетельствует сравнение спутниковых снимков за май 2025 и май 2026 года, строительство новых ангаров продолжается в северной части зоны, кроме того, за год были достроены новые жилые и производственные помещения в ее центральной части.

Северная часть ОЭЗ "Алабуга": слева снимок, сделанный в мае 2026 года, справа –в мае 2025-го:

Как следует из спутниковых снимков, совсем недавно, в апреле 2026 года, активные строительные работы начались также на территории площадью более 450 гектаров к югу от ОЭЗ "Алабуга", с другой стороны от проходящей рядом с зоной федеральной автомобильной дороги М-12 "Восток". Также на снимках видна еще одна сооружающаяся автомобильная дорога, которая ведет от этой трассы к особой экономической зоне.

Южная часть ОЭЗ "Алабуга": слева снимок, сделанный в мае 2026 года, справа –в мае 2025-го:

Особая экономическая зона "Алабуга" – основное место производства ударных дронов "Герань", спроектированных на базе иранских "Шахедов". Каждую ночь российские военные выпускают по Украине от 100 до 400-600 таких беспилотников, которые были серьезно усовершенствованы по сравнению со своими иранскими "прародителями" и даже, по данным источников агентства Associated Press, реэкспортировались в Иран после начала войны на Ближнем востоке.

В феврале 2026 года Радио Свобода выяснило, что на территории ОЭЗ "Алабуга" развернуты не менее 19 башен для противодействия воздушным атакам. Они, предположительно, оснащены крупнокалиберными пулеметами, однако недавно рядом с "Алабугой" OSINT-аналитики заметили и первую башню для зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", подобную тем, на которых этим системы ПВО установлены вокруг Москвы и резиденции Владимира Путина на Валдае. ОЭЗ "Алабуга" уже несколько раз подвергалась атакам украинских дронов: например, 2 апреля 2024 года, 23 апреля 2025 года, 15 июня 2025 года, но серьезного ущерба расположенным на ее территории предприятиям они не нанесли.

Для производства "Гераней" Россия активно вербует через колледж "Алабуга Политех" студентов, а также мигрантов из разных стран мира. 5 мая 2026 года Великобритания ввела санкции против 35 юридических и физических лиц из России, причастных к такой вербовке. 26 апреля игровая платформа Twitch заблокировала аккаунты стримеров, которые вели трансляции с чемпионата по Counter-Strike 2 от "Алабуги Политеха" и размещали рекламу колледжа. Причиной блокировок стало то, что место проведения чемпионата, который транслировали аккаунты, находится под санкциями ЕС.

Как выяснило в феврале Радио Свобода в собственном расследовании, с особой экономической зоной "Алабуга" тесно связано и подразделение операторов БПЛА "Сталинские соколы".

3 мая 2026 года издание "Агентство" написало, что в ОЭЗ "Алабуга" на должности "главного специалиста" работал гражданин России Артем Ревенский, арестованный в США по обвинению в причастности к взломам критически важных систем нефтегазовой инфраструктуры, в том числе в США и в Украине. В начале мая Ревенский признал вину по всем предъявленным обвинениям и может получить срок вплоть до 27 лет лишения свободы.

За 2024 год Россия запустила по Украине почти 11 тысяч ударных дронов. В 2025 году это число выросло в несколько раз: по данным Воздушных сил Украины, российские военные атаковали Украину более чем 50 тысячами беспилотников, из которых почти 30 тысяч были выпускаемыми в ОЭЗ "Алабуга" и в Ижевске модификациями иранских "Шахедов".