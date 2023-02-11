На сайте "КП" разместили тексты против войны и за Навального. Их уже удалили

На сайте "Комсомольской правды" - одной из самых массовых российских газет, поддерживающей политику Кремля - в субботу после 19:00 мск на несколько минут были опубликованы критические по отношению к российским властям тексты о войне в Украине, а также о содержащемся в колонии оппозиционере Алексее Навальном. На это обратил внимание сайт "Продолжение следует".

По данным издания, материалы, в которых, в частности, содержались утверждения, что российская армия совершает преступления в Украине, а президент Владимир Путин "бомбит мирное население", разместил 24-летний новостник Владимир Романенко.

Сейчас эти посты уже недоступны, однако копия одной из страниц сохранились в архиве. Скриншот также опубликован в телеграм-канале команды Навального, там утверждается, что тексты на сайте газеты разместил её сторонник.

"Публикации не продержались и десяти минут", - рассказал Романенко сайту "Продолжение следует". Их удалил выпускающий редактор.

Среди заголовков опубликованных текстов, например: "Российские активисты продолжают сопротивление путинскому режиму вопреки репрессиям", "Мир не наступает из-за Путина", "Пытки над Навальным".

По словам Романенко, с самого начала войны он выступал против неё, однако пошёл работать в "Комсомольскую правду" ради заработка. После объявления мобилизации он уехал из России, но продолжил работать удалённо. Редактор утверждает, что понимает, что останется без работы, но "воспринимает это как искупление вины". "Моё высказывание — про то, что в и пропаганде есть люди, которые еще сопротивляются", - заявил Романенко. Как о "стороннике Навального" он о себе не говорит.

"Комсомольская правда" пока не комментировала случившееся.

После российского вторжения в Украину было отмечено несколько случаев публичных выступлений сотрудников государственных и прокремлёвских СМИ против войны. Наиболее известным стал протест редактора Первого канала Марины Овсянниковой, которая в прямом эфире на несколько секунд развернула антивоенный плакат. Овсянникова, против которой - в связи с другой её акцией протеста - возбудили уголовное дело, уехала из России и сейчас живёт во Франции. 9 мая редакторы Лента.ру опубликовали антивоенные статьи на этом сайте.