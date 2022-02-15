На сайты Минобороны и ряда банков Украины совершены кибератаки

Власти Украины и ряд украинских банков заявляют о том, что на несколько правительственных сайтов и сайты банков во вторник были совершены кибератаки.

Известно об атаке на крупнейшие банки страны "Приватбанк" и "Ощадбанк", а также на сайты Минобороны и Вооружённых сил Украины. Речь идёт о так называемой DDoS атаке, когда на сайты направляется огромное число запросов, в результате чего они перестают открываться для пользователей интернета.

К 21.00 мск сайты банков заработали, а сайт Минобороны Украины по-прежнему не открывается.

В Центре информбезопасности Украины предположили, что за DDoS-атаками может стоять Россия, хотя прямо о виновниках в его заявлении не говорится. Власти Украины и США ранее обвиняли российских хакеров в кибератаках на украинские сайты, в том числе с использованием вирусов.

Сообщение о кибератаках поступают на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины - в последние недели страны Запада утверждают, что Россия, сосредоточив у границ с Украиной большую вооружённую группировку, может готовить вторжение в эту страну. Ранее власти США заявили, что существует "конкретная, достоверная угроза" кибератак против Украины. Представители США подчёркивали, что санкции против России могут быть введены и как реакция на кибератаки - хотя они будут не столь жёсткими, как в случае прямого вооружённого вторжения.