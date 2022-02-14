Патроны раскуплены. Что думают о возможном российском вторжении в Киеве

По данным украинской разведки, общая численность российских войск возле украинской границы, на территории Беларуси, на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также переброшенных в аннексированный Россией Крым составляет 87 батальонно-тактических групп – почти 150 тысяч военнослужащих с учетом авиационных и морских составляющих. Украина сейчас экстренно проводит промер глубин в Черном море, чтобы создать условия для безопасного судоходства, поскольку Россия под предлогом военно-морских маневров фактически блокирует украинские черноморские порты. С 13 по 19 февраля корабли ВМФ РФ участвуют в учениях в Чёрном море, и по этой причине объявлена закрытой значительная часть морской акватории.

США и многие другие страны из-за растущей угрозы нападения России на Украину уже эвакуировали или продолжают эвакуацию своих дипломатов из Киева и призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ряд авиакомпаний объявили о прекращении полетов в Украину. 12 февраля в центре Киева состоялся Марш единства за Украину, собравший несколько тысяч демонстрантов. Они призвали украинцев забыть о политических противоречиях, объединиться и выступить вместе против российской угрозы. Как показал один из последних опросов общественного мнения, лишь половина граждан страны верят, что Россия нападет на Украину. Это гораздо меньше, чем в некоторых странах Евросоюза, например, в соседней Польше 73 процента поляков считают неизбежной войну России против Украины. На позицию рядовых украинцев, очевидно, влияют и заявления властей. Глава государства Владимир Зеленский, комментируя накануне журналистам в Херсонской области последние сообщения западных изданий и телеканалов о том, что военная атака России может состояться в ближайшие дни, вновь призвал не паниковать, назвал панику "лучшим другом для врагов Украины" и заверил, что "все под контролем". Адекватна ли реакция Зеленского и в целом украинских властей на растущую российскую угрозу?

"Такая реакция лучше, чем раздувание паники. Но она достаточно плоская и не отражает всей сложности ситуации. Мы видим наращивание численности российских войск [у границы Украины], фактическую блокаду кораблями российского ВМФ акваторий Азовского и Черного морей. И в этом контексте неизменность успокаивающей риторики власти, отсутствие корректировки под нынешние реалии лишь снижает доверие к словам и как следствие – власть проигрывает повестку дня. Адекватна ли такая реакция? Полагаю, скорее, нет. Но рациональное зерно в ней все же присутствует", – отмечает украинский политолог Олег Саакян.

Депутат Верховной рады Украины от правящей парти "Слуга народа", глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев поясняет нюансы в позиции украинских властей и лидеров западных стран относительно возможности масштабного российского вторжения в Украину:

– Нет разительного различия между позициями Киева, Вашингтона и Лондона. Все говорят о вероятности [нападения России], но оценки уровня вероятности у Украины и у наших западных партеров немного отличаются. И смотреть на эту ситуацию следует через призму большой геополитической игры. Страны Запада не идут на попятную и не принимают ультиматум российской стороны по ее требованиям [о гарантиях безопасности]. Повышение ставок Кремлем вызывает повышение ставок Западом. Эвакуируя своих дипломатов из Киева, Запад демонстрирует, что готов к любому развитию событий. Такая тактика имеет конкретные результаты. На этом фоне, в частности, обвалился фондовый рынок в Российской Федерации, что оказывает влияние и на устойчивость российской экономики, и на способность РФ к полномасштабному наступлению. И эти послания [Киева и Запада об уровне угрозы] следует разделять, поскольку они влияют не только на российскую, но и на украинскую экономику и наших зарубежных инвесторов. Поэтому Киев внутри страны пытается погасить панику, и слова власти направлены украинцам, в то время как послания Запада – в большей степени для РФ. Вот в этом и состоит основная причина различий в позициях Украины и стран Запада.

– Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в конце января в Верховной раде заявил, что цель Кремля – не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС.

– Конечно же, глобальная цель Путина изменить мировой порядок. И понятно, что основная его цель – восстановить разрушенный более тридцати лет назад СССР в прежних границах, а возможно, и повлиять на страны бывшего Варшавского договора. Поэтому, конечно же, дестабилизация внутри стран Североатлантического союза – также цель Кремля. Москва пытается дестабилизировать и рассорить страны Запада для того, чтобы выстроить свой геополитический проект, в котором они не видят другого варианта, кроме как Украина в составе либо союза, либо Российской Федерации. То есть не только Украина нужна Путину, глобально он задумал переформатирование существующего мирового порядка.

– Часть украинских экспертов полагает, что одним из результатов переговоров коллективного Запада и России должно стать принуждение Украины к выполнению Минских соглашений по Донбассу, подписанных в свое время фактически под дулами российских автоматов, в ситуации, связанной с боями под Дебальцевым и угрозы захвата российскими военными новых территорий на востоке Украины. Многие парламентарии и руководство государства считают, что выполнить Минские соглашения невозможно и реализация их политической составляющей приведёт к краху Украинского государства. Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе переговоров "нормандской четверки" по Донбассу в декабре 2019-го допускала возможность пересмотра договоренностей, достигнутых в 2015 году в столице Беларуси. По вашему мнению, принуждение Украины к выполнению Минских соглашений может быть согласованной позицией Запада и России?

– Украина придерживается достаточно четкой позиции относительно выполнения Минских договорённостей. Мы видим единственный вариант прекращения войны и установления мира на Донбассе – дипломатический. Но дипломатический путь не любой ценой, потому что все прекрасно понимают, что проведение выборов на оккупированных территориях до получения Украиной контроля над восточным участком границы с РФ (протяженность сухопутной границы Донецкой и Луганской областей с Россией составляет около 925 км; из них почти 409 км и 300 м Украина не контролирует – РС) невозможно. Эта позиция официального Киева будет оставаться неизменной, поскольку в противном случае мы получим "бомбу замедленного действия". Россия в ультимативной форме потребовала [от стран Запада] предоставить ей в письменной форме так называемые гарантии безопасности, включающие невступление Украины в НАТО, и получила ответ – нет, но Москва пытается зайти с другой стороны: через выполнение Минских соглашений в их трактовке пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Стратегия Кремля состоит в том, чтобы потом представители ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - РС) имели право вето относительно членства Украины в НАТО в ЕС. Нас никто не может заставить [реализировать Минские соглашения]. В конце декабря минувшего года я встречался с американскими сенаторами, близкими к президенту США Байдену, и проинформировал их, что для Украины неприемлемо выполнение Минских соглашений на условиях Москвы и что это вообще не должно обсуждаться. Мне последовал вопрос: а что, такое предложение есть? США не рассматривают возможность реализации Минских договоренностей на кремлевских условиях.

– В Украину продолжает активно поступать военная помощь, в том числе от США, Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Иностранное оружие и боеприпасы могут стать сдерживающим Россию фактором?

– Это один из самых весомых факторов для предотвращения российского вторжения. Чем сильнее украинская армия – тем меньше возможностей и вариантов наступления со стороны РФ. Министр обороны Резников сказал в Верховной раде, что мы не раскрываем численность полученного от наших западных партнеров противотанкового вооружения, но даже самые оптимистичные цифры, которые назывались в СМИ, меньше, чем фактически мы получили. И на сегодняшний день на вооружении нашей армии больше противотанкового оружия, чем сосредоточено российских танков и бронетехники у границы Украины и в ОРДЛО. И наличие этого оборонительного оружия, действительно, сдерживающий фактор. Гореть в танках, думаю, мало кому захочется из российских солдат. Кроме противотанкового оружия нам нужны и системы ПВО, нам нужны противоракетные и противокорабельные системы. Поскольку в случае новой агрессии РФ может прибегнуть к самым разным сценариям.

– Что касается сценариев. Если Путин отдаст приказ о нападении на Украину, то, как отмечают военные эксперты, в первую очередь российские военные могут нанести ракетные удары по военным на линии соприкосновения на востоке Украины и по критически важной инфраструктуре. Также быстро могут быть выведены из строя системы энергоснабжения и связи по всей стране.

– Это классика. Военная операция, как правило, и начинается с того, что сначала задействуют артиллерию, ракетные удары, потом – авиацию, а уже после нее боевые действия начинают сухопутные войска. Поэтому нам прежде всего нужны системы защиты от ракетных и авиационных ударов. У нас есть системы противовоздушной, противоракетной и – наша разработка "Нептун" – противокорабельной обороны, но необходимо усилить этот сектор обороны. Мы уже получили, в том числе и "Стингеры" (американские переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей – РС). Чем еще могут помочь страны НАТО? Единой позицией, абсолютной неуступчивостью относительно санкций. Мы слышим даже от немецких официальных лиц заявления о том, что в случае военного вторжения [России] построенный в обход Украины газопровод "Северный поток–2" будет заморожен и закрыт. То есть, даже Германия, которая до недавнего времени воздерживалась от принятия самых жестких шагов в отношении России, в случае эскалации, наконец-то, поддерживает общую позицию Евросоюза. Единство и готовность ввести те санкции, которые будут максимально эффективными и максимально деструктивными для российской экономики, – основная помощь со стороны союзников Украины. Западные санкции могут коснуться мер по отношению к стратегическим предприятиям и компаниям РФ, запрета реструктуризации внешнего долга, отлучение российской экономики от американского доллара и других не менее болезненных шагов. Этих ограничений достаточно, чтобы положить на лопатки российскую экономику, и дальнейшая эскалация с их стороны будет практически невозможна. Верховная рада вместе с правительством и Советом национальной безопасности и обороны Украины подготовили список санкций, которые, на наш взгляд, будут наиболее эффективными в сдерживании РФ, и направили его [в Вашингтон], согласно нашей договоренности с американскими сенаторами. Кроме того, британские парламентарии также изъявили желание подключиться к этой работе и, надеюсь, наши предложения будут внесены и учтены в законодательные акты США и Великобритании касательно санкций против России.

– Украина не член НАТО, поэтому страны союза не будут воевать на украинской территории против России, но какую еще реальную помощь кроме оружия НАТО может оказать Украине, если Путин отдаст приказ о начале военной операции? Если, например, российские ракеты будут запущены по Украине – будет ли НАТО их сбивать? Теоретически это можно сделать с военных кораблей стран НАТО в Черном и Средиземном морях, которые обеспечивают противоракетную и противовоздушную оборону Европы. А практически сможет ли НАТО защитить Украину в этом случае?

– В НАТО просчитают разные сценарии развития дальнейших событий. Именно поэтому Альянс усиливает свои контингенты в Восточной Европе и регулярно отправляет свои военные корабли в том числе и в Черное море. Потому что никто не понимает, что будет дальше. Никто не знает, что задумал Путин, и когда он может остановиться или не остановиться. Это большой вопрос. Но превентивные меры должны приниматься на случай любого сценария. Военные корабли НАТО, кстати, усиливают свое присутствие не только в Черном, но и в Балтийском морях. Для Украины это важно, поскольку таким образом военные силы РФ будут рассредоточены на нескольких направлениях. Может ли [для защиты Украины] использоваться военная техника, противоракетные системы, базирующиеся на кораблях НАТО? По этому поводу есть сомнения, польку Украина не член НАТО и страны Альянса не могут выступать на стороне Украины. Однако, думаю, что НАТО может оказать помощь, условно говоря, технологическую – без участия в боевых действиях на территории Украины, – считает депутат ВР Украины Егор Чернев.

За последний месяц администрация президента США Джо Байдена обнародовала ряд важных данных о вероятных планах Кремля, связанных с нападением на Украину. Политолог Олег Саакян согласен с предположениями западных экспертов, что таким образом американские власти стремятся не подтвердить намерение России атаковать Украину, а скорее предотвратить такое развитие событий.

– Конечно же, мы наблюдаем скоординированную информационную кампанию и сознательное нагнетание ситуации. Это не говорит о том, что угрозы нет или она несерьезна. Но при этом, судя по всему, эта кампания сознательная и инструментальная для того, чтобы как раз не допустить агрессии и усложнить возможность ее реализации. Если Россия и идет по этому пути, то уже рассекречены их планы и, собственно, это показывает, что к таким планам готовы в той или иной степени, понимая, что будет делать Россия. Если они не атакуют [Украину] в названные даты (15-16 февраля или после 20 февраля – РС), не будут следовать своим сценариям, то тогда западные лидеры получат для своих государств аргумент – они не допустили Третьей мировой войны. Для Украины внешнеполитическое нагнетание имеет позитивные результаты в случае, если не допускается военная агрессия, а внутриполитическое, – конечно же, создание давления, особенно на финансовый рынок, особенно на экономическую сферу. И огорчает тот факт, что украинская власть, скорее, занимает позицию отнекивания, нежели выстраивания механизмов компенсации и, наоборот, возможности уже использования этого тренда для усиления украинской финансовой системы.

– Готов ли Киев к обороне в случае российского вторжения? Почему президент Зеленский пытается пресечь инициативы мэра Киева Виталия Кличко по организации территориальной обороны, указывая, что это выходит за пределы его полномочий? Продолжается их давнее противостояние?

– Да, подготовка ведется соответствующими структурами. Конечно, есть искры между центральной и местной властями в отношении организации структур Территориальной обороны и темы безопасности. Команды и Зеленского, и Кличко, безусловно, используют данную тематику в своих электоральных интересах в том числе. Но уровень этой конкуренции назвать противостоянием язык не поворачивается. К счастью, вопросы национальной безопасности и обороны сейчас не стали полем битвы между политиками. Если говорить в целом о нынешней ситуации, то государство и общество готовятся к возможной агрессии, но по отдельности, и особо друг другу в этом не признаваясь. При этом государство, призывая украинцев не паниковать, проводит военные учения в регионах страны, разворачивает силы территориальной обороны, осуществляет ревизию систем оповещения, готовит документы и архивы к возможной эвакуации. Все эти протокольные процедуры происходят. Со своей стороны, общество не поддается панике и готовится к различным сценариям. Сейчас в наибольшем дефиците в Украине патроны, и в оружейных магазинах быстро раскупается любое оружие, – констатирует политолог Олег Саакян.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко проинформировал киевлян, как столичные власти работают в режиме подготовки к возможной чрезвычайной ситуации. "Киев – большой мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – самая главная задача. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы как предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения". По словам Кличко, созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Кроме того, предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета. Кличко сообщил, что в столице уже усовершенствована система оповещения, охватывающая как отдельно персонал городских служб, так и население, а силы и средства гражданской защиты Киева составляют 13,5 тысяч человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны города.

Соучредитель партии "Демократична Сокира" ("Демократический Топор"), участник боевых действий на востоке Украины, старший лейтенант резерва ВСУ Виктор Трегубов в минувшую субботу шел в Марше единства в центре Киева и рассказывает, как он и его друзья воспринимают тревожную информацию о возрастающей вероятности нападения России:

– Очень сложно восемь лет находится в состоянии стресса. Поэтому стресс уже давно перешел в нашу готовность к обороне в любой момент. Ну, наступайте... Мы приготовились, знаем все возможные сценарии, и каждый из нас, в том числе и те, кто участвовал в Марше единства за Украину, имеют план как действовать. Для меня он примерно таков: если сегодня не нападают – я иду к массажисту, а если нападают – в военкомат. Сообщения о вероятности скорого российского вторжения нас уже давно не пугают.

– А как вы оцениваете позицию властей относительно российской угрозы?

– Их главные опасения касаются ухода из Украины инвесторов. Украинские власти размышляют примерно так: нападение может и не произойти, а если мы поднимем так высоко градус опасности, инвесторы очень быстро убегут и нашей экономике придется тяжело и без нападения. Поэтому Зеленский и рассказывает, что у нас все хорошо и следует готовиться к весенним шашлыкам. Считаю такую позицию неверной. Да, безусловно, национальная экономика несет потери из-за всего этого, но, а если реально нападает [Россия], то, во-первых, лучше быть психологически готовым к такой ситуации, не говоря уже о готовности с военной точки зрения, а, во-вторых, возможно, иностранные государства сгущают краски. В любом случае, это хорошо, потому что начал ломаться российский нарратив, который торжествовал в 2014 году, что у нас якобы гражданская война, непонятно кто виноват. Все эти нарративы начали ломаться, и иностранцы, особенно в последние месяцы, совершенно другими глазами смотрят на этот конфликт [на востоке Украины]. Для нас это очень важно, стратегически необходимо, независимо от того, отдаст ли Путин приказ о нападении или не отдаст. С военной точки зрения, последние заявления [американских и британских властей о большой вероятности атаки России на Украину в ближайшие дни] не выглядят как блеф. Одним из признаков достоверности такой информации является и разворачивание россиянами военных госпиталей возле нашей границы. Они запечатлены на последних спутниковых снимках. И этот факт– дополнительный аргумент реальной подготовки к агрессии. Безусловно, отменить военную операцию можно в последний момент, и, будет она или нет, стопроцентно знает лишь Путин, который, вероятно, пока не принял окончательного решения. Тем не менее, хорошо, что Запад готов к пессимистическому сценарию развития событий и намерен реагировать на любые провокации России. Восемь лет назад, к сожалению, у нас не было такой, как сейчас, консолидированной поддержки международного сообщества. Повторюсь, сейчас для Украины это очень важно.

– Один из десятков возможных кремлевских сценариев, как пишут западные СМИ, предполагает, в том числе захват Киева, смену власти в Украине и установление марионеточного режима.

– В захват Киева в принципе не верю. Украинская столица – агломерация с высокой застройкой, которую разделяет широкий Днепр, и с населением почти в пять миллионов человек. Захват таких городов в последний раз был во время Второй мировой, и воевали тогда численностью не в несколько сотен тысяч, а миллионными армиями. Я не представляю российского генерала, который пошлет своих военных в киевскую застройку для какого-то блицкрига. Это самоубийство. Если помните, как в ходе войны в Чечне российские войска брали 100-тысячный Грозный в середине 90-х, с пятимиллионным Киевом так не выйдет. Это невероятный сценарий. Взять его штурмом не удастся. В Киеве и в области достаточно много подразделений: силы специальных операций, армейские части и части Национальной гвардии, различные формирования силовых структур – МВД, Службы безопасности Украины. Плюс военная авиация и силы противовоздушной обороны. То есть, на данный момент Киев один из самых защищенных городов Украины. Другое дело, что украинскую столицу можно обесточить. Для этого могут быть использованы и кибератаки, и ракетные удары даже с территории России. Если Киев на долгое время останется без электричества – это может привести к гуманитарной катастрофе. Но думаю, что реальный сейчас сценарий не высадка российского десанта в Киеве, а нанесение удара [российскими войсками] через Харьковскую и Донецкую области в тыл украинским войскам на территории Донбасса. Такой сценарий очень вероятен. В десяти километрах от границы Украины, недалеко от российского города Валуйки (Белгородская область – РС), сейчас сосредоточено очень много российской военной техники. И устроить провокацию с этого направления россияне могут очень быстро и легко, – считает участник боевых действий на востоке Украины Виктор Трегубов.

В Верховной раде Украины 14 февраля запланировано закрытое заседание глав парламентских фракций и групп с руководителями правительства, силовых структур и Национального банка. Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его фракция предлагает немедленно рассмотреть в парламенте вопросы об увеличении финансирования Вооруженных сил Украины, обеспечении финансирования стратегических резервов. "Мы также попросили рассмотреть позицию о развертывании программы по типу ленд-лиза, чтобы Украина имела возможность одолжить оружие – это будут уже значительно большие объемы, причем, доставка не только самолетами, а и, я надеюсь, что со следующей недели пойдет и автомобилями военная помощь". Оппозиционные парламентские фракции "Европейская солидарность" и "Голос" настаивают на создании в Верховной раде антикризисного штаба для быстрого реагирования на предложения правительства и Министерства обороны Украины. Депутатов Верховной рады, находящихся за рубежом, власти попросили срочно вернуться в Киев. На ближайшем заседании парламента, возможно, речь будет идти о целесообразности введения в стране военного положения.