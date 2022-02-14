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Украина

Патроны раскуплены. Что думают о возможном российском вторжении в Киеве

Украинский военнослужащий на позициях в Луганской области, 7 февраля 2022

По данным украинской разведки, общая численность российских войск возле украинской границы, на территории Беларуси, на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, а также переброшенных в аннексированный Россией Крым составляет 87 батальонно-тактических групп – почти 150 тысяч военнослужащих с учетом авиационных и морских составляющих. Украина сейчас экстренно проводит промер глубин в Черном море, чтобы создать условия для безопасного судоходства, поскольку Россия под предлогом военно-морских маневров фактически блокирует украинские черноморские порты. С 13 по 19 февраля корабли ВМФ РФ участвуют в учениях в Чёрном море, и по этой причине объявлена закрытой значительная часть морской акватории.

США и многие другие страны из-за растущей угрозы нападения России на Украину уже эвакуировали или продолжают эвакуацию своих дипломатов из Киева и призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Ряд авиакомпаний объявили о прекращении полетов в Украину. 12 февраля в центре Киева состоялся Марш единства за Украину, собравший несколько тысяч демонстрантов. Они призвали украинцев забыть о политических противоречиях, объединиться и выступить вместе против российской угрозы. Как показал один из последних опросов общественного мнения, лишь половина граждан страны верят, что Россия нападет на Украину. Это гораздо меньше, чем в некоторых странах Евросоюза, например, в соседней Польше 73 процента поляков считают неизбежной войну России против Украины. На позицию рядовых украинцев, очевидно, влияют и заявления властей. Глава государства Владимир Зеленский, комментируя накануне журналистам в Херсонской области последние сообщения западных изданий и телеканалов о том, что военная атака России может состояться в ближайшие дни, вновь призвал не паниковать, назвал панику "лучшим другом для врагов Украины" и заверил, что "все под контролем". Адекватна ли реакция Зеленского и в целом украинских властей на растущую российскую угрозу?

"Такая реакция лучше, чем раздувание паники. Но она достаточно плоская и не отражает всей сложности ситуации. Мы видим наращивание численности российских войск [у границы Украины], фактическую блокаду кораблями российского ВМФ акваторий Азовского и Черного морей. И в этом контексте неизменность успокаивающей риторики власти, отсутствие корректировки под нынешние реалии лишь снижает доверие к словам и как следствие – власть проигрывает повестку дня. Адекватна ли такая реакция? Полагаю, скорее, нет. Но рациональное зерно в ней все же присутствует", – отмечает украинский политолог Олег Саакян.

Депутат Верховной рады Украины от правящей парти "Слуга народа", глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев поясняет нюансы в позиции украинских властей и лидеров западных стран относительно возможности масштабного российского вторжения в Украину:

Егор Чернев
Егор Чернев

– Нет разительного различия между позициями Киева, Вашингтона и Лондона. Все говорят о вероятности [нападения России], но оценки уровня вероятности у Украины и у наших западных партеров немного отличаются. И смотреть на эту ситуацию следует через призму большой геополитической игры. Страны Запада не идут на попятную и не принимают ультиматум российской стороны по ее требованиям [о гарантиях безопасности]. Повышение ставок Кремлем вызывает повышение ставок Западом. Эвакуируя своих дипломатов из Киева, Запад демонстрирует, что готов к любому развитию событий. Такая тактика имеет конкретные результаты. На этом фоне, в частности, обвалился фондовый рынок в Российской Федерации, что оказывает влияние и на устойчивость российской экономики, и на способность РФ к полномасштабному наступлению. И эти послания [Киева и Запада об уровне угрозы] следует разделять, поскольку они влияют не только на российскую, но и на украинскую экономику и наших зарубежных инвесторов. Поэтому Киев внутри страны пытается погасить панику, и слова власти направлены украинцам, в то время как послания Запада – в большей степени для РФ. Вот в этом и состоит основная причина различий в позициях Украины и стран Запада.

Министр обороны Украины Алексей Резников, выступая в конце января в Верховной раде заявил, что цель Кремля – не столько Украина, сколько подрыв НАТО и ЕС.

– Конечно же, глобальная цель Путина изменить мировой порядок. И понятно, что основная его цель – восстановить разрушенный более тридцати лет назад СССР в прежних границах, а возможно, и повлиять на страны бывшего Варшавского договора. Поэтому, конечно же, дестабилизация внутри стран Североатлантического союза – также цель Кремля. Москва пытается дестабилизировать и рассорить страны Запада для того, чтобы выстроить свой геополитический проект, в котором они не видят другого варианта, кроме как Украина в составе либо союза, либо Российской Федерации. То есть не только Украина нужна Путину, глобально он задумал переформатирование существующего мирового порядка.

Часть украинских экспертов полагает, что одним из результатов переговоров коллективного Запада и России должно стать принуждение Украины к выполнению Минских соглашений по Донбассу, подписанных в свое время фактически под дулами российских автоматов, в ситуации, связанной с боями под Дебальцевым и угрозы захвата российскими военными новых территорий на востоке Украины. Многие парламентарии и руководство государства считают, что выполнить Минские соглашения невозможно и реализация их политической составляющей приведёт к краху Украинского государства. Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель в ходе переговоров "нормандской четверки" по Донбассу в декабре 2019-го допускала возможность пересмотра договоренностей, достигнутых в 2015 году в столице Беларуси. По вашему мнению, принуждение Украины к выполнению Минских соглашений может быть согласованной позицией Запада и России?

Украина придерживается достаточно четкой позиции относительно выполнения Минских договорённостей. Мы видим единственный вариант прекращения войны и установления мира на Донбассе – дипломатический. Но дипломатический путь не любой ценой, потому что все прекрасно понимают, что проведение выборов на оккупированных территориях до получения Украиной контроля над восточным участком границы с РФ (протяженность сухопутной границы Донецкой и Луганской областей с Россией составляет около 925 км; из них почти 409 км и 300 м Украина не контролирует – РС) невозможно. Эта позиция официального Киева будет оставаться неизменной, поскольку в противном случае мы получим "бомбу замедленного действия". Россия в ультимативной форме потребовала [от стран Запада] предоставить ей в письменной форме так называемые гарантии безопасности, включающие невступление Украины в НАТО, и получила ответ – нет, но Москва пытается зайти с другой стороны: через выполнение Минских соглашений в их трактовке пытается дестабилизировать ситуацию внутри Украины. Стратегия Кремля состоит в том, чтобы потом представители ОРДЛО (Отдельных районов Донецкой и Луганской областей - РС) имели право вето относительно членства Украины в НАТО в ЕС. Нас никто не может заставить [реализировать Минские соглашения]. В конце декабря минувшего года я встречался с американскими сенаторами, близкими к президенту США Байдену, и проинформировал их, что для Украины неприемлемо выполнение Минских соглашений на условиях Москвы и что это вообще не должно обсуждаться. Мне последовал вопрос: а что, такое предложение есть? США не рассматривают возможность реализации Минских договоренностей на кремлевских условиях.

Новая дислокация российских войск
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Новая дислокация российских войск

Спутниковые фотографии за 9 и 10 февраля показывают массовое скопление российской военной техники, включая системы баллистических ракет

В Украину продолжает активно поступать военная помощь, в том числе от США, Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши. Иностранное оружие и боеприпасы могут стать сдерживающим Россию фактором?

– Это один из самых весомых факторов для предотвращения российского вторжения. Чем сильнее украинская армия – тем меньше возможностей и вариантов наступления со стороны РФ. Министр обороны Резников сказал в Верховной раде, что мы не раскрываем численность полученного от наших западных партнеров противотанкового вооружения, но даже самые оптимистичные цифры, которые назывались в СМИ, меньше, чем фактически мы получили. И на сегодняшний день на вооружении нашей армии больше противотанкового оружия, чем сосредоточено российских танков и бронетехники у границы Украины и в ОРДЛО. И наличие этого оборонительного оружия, действительно, сдерживающий фактор. Гореть в танках, думаю, мало кому захочется из российских солдат. Кроме противотанкового оружия нам нужны и системы ПВО, нам нужны противоракетные и противокорабельные системы. Поскольку в случае новой агрессии РФ может прибегнуть к самым разным сценариям.

Что касается сценариев. Если Путин отдаст приказ о нападении на Украину, то, как отмечают военные эксперты, в первую очередь российские военные могут нанести ракетные удары по военным на линии соприкосновения на востоке Украины и по критически важной инфраструктуре. Также быстро могут быть выведены из строя системы энергоснабжения и связи по всей стране.

– Это классика. Военная операция, как правило, и начинается с того, что сначала задействуют артиллерию, ракетные удары, потом – авиацию, а уже после нее боевые действия начинают сухопутные войска. Поэтому нам прежде всего нужны системы защиты от ракетных и авиационных ударов. У нас есть системы противовоздушной, противоракетной и – наша разработка "Нептун" – противокорабельной обороны, но необходимо усилить этот сектор обороны. Мы уже получили, в том числе и "Стингеры" (американские переносные зенитно-ракетные комплексы, предназначенные для поражения низколетящих воздушных целей – РС). Чем еще могут помочь страны НАТО? Единой позицией, абсолютной неуступчивостью относительно санкций. Мы слышим даже от немецких официальных лиц заявления о том, что в случае военного вторжения [России] построенный в обход Украины газопровод "Северный поток–2" будет заморожен и закрыт. То есть, даже Германия, которая до недавнего времени воздерживалась от принятия самых жестких шагов в отношении России, в случае эскалации, наконец-то, поддерживает общую позицию Евросоюза. Единство и готовность ввести те санкции, которые будут максимально эффективными и максимально деструктивными для российской экономики, – основная помощь со стороны союзников Украины. Западные санкции могут коснуться мер по отношению к стратегическим предприятиям и компаниям РФ, запрета реструктуризации внешнего долга, отлучение российской экономики от американского доллара и других не менее болезненных шагов. Этих ограничений достаточно, чтобы положить на лопатки российскую экономику, и дальнейшая эскалация с их стороны будет практически невозможна. Верховная рада вместе с правительством и Советом национальной безопасности и обороны Украины подготовили список санкций, которые, на наш взгляд, будут наиболее эффективными в сдерживании РФ, и направили его [в Вашингтон], согласно нашей договоренности с американскими сенаторами. Кроме того, британские парламентарии также изъявили желание подключиться к этой работе и, надеюсь, наши предложения будут внесены и учтены в законодательные акты США и Великобритании касательно санкций против России.

Украина не член НАТО, поэтому страны союза не будут воевать на украинской территории против России, но какую еще реальную помощь кроме оружия НАТО может оказать Украине, если Путин отдаст приказ о начале военной операции? Если, например, российские ракеты будут запущены по Украине – будет ли НАТО их сбивать? Теоретически это можно сделать с военных кораблей стран НАТО в Черном и Средиземном морях, которые обеспечивают противоракетную и противовоздушную оборону Европы. А практически сможет ли НАТО защитить Украину в этом случае?

– В НАТО просчитают разные сценарии развития дальнейших событий. Именно поэтому Альянс усиливает свои контингенты в Восточной Европе и регулярно отправляет свои военные корабли в том числе и в Черное море. Потому что никто не понимает, что будет дальше. Никто не знает, что задумал Путин, и когда он может остановиться или не остановиться. Это большой вопрос. Но превентивные меры должны приниматься на случай любого сценария. Военные корабли НАТО, кстати, усиливают свое присутствие не только в Черном, но и в Балтийском морях. Для Украины это важно, поскольку таким образом военные силы РФ будут рассредоточены на нескольких направлениях. Может ли [для защиты Украины] использоваться военная техника, противоракетные системы, базирующиеся на кораблях НАТО? По этому поводу есть сомнения, польку Украина не член НАТО и страны Альянса не могут выступать на стороне Украины. Однако, думаю, что НАТО может оказать помощь, условно говоря, технологическую – без участия в боевых действиях на территории Украины, – считает депутат ВР Украины Егор Чернев.

За последний месяц администрация президента США Джо Байдена обнародовала ряд важных данных о вероятных планах Кремля, связанных с нападением на Украину. Политолог Олег Саакян согласен с предположениями западных экспертов, что таким образом американские власти стремятся не подтвердить намерение России атаковать Украину, а скорее предотвратить такое развитие событий.

Олег Саакян
Олег Саакян

– Конечно же, мы наблюдаем скоординированную информационную кампанию и сознательное нагнетание ситуации. Это не говорит о том, что угрозы нет или она несерьезна. Но при этом, судя по всему, эта кампания сознательная и инструментальная для того, чтобы как раз не допустить агрессии и усложнить возможность ее реализации. Если Россия и идет по этому пути, то уже рассекречены их планы и, собственно, это показывает, что к таким планам готовы в той или иной степени, понимая, что будет делать Россия. Если они не атакуют [Украину] в названные даты (15-16 февраля или после 20 февраля – РС), не будут следовать своим сценариям, то тогда западные лидеры получат для своих государств аргумент – они не допустили Третьей мировой войны. Для Украины внешнеполитическое нагнетание имеет позитивные результаты в случае, если не допускается военная агрессия, а внутриполитическое, – конечно же, создание давления, особенно на финансовый рынок, особенно на экономическую сферу. И огорчает тот факт, что украинская власть, скорее, занимает позицию отнекивания, нежели выстраивания механизмов компенсации и, наоборот, возможности уже использования этого тренда для усиления украинской финансовой системы.

Готов ли Киев к обороне в случае российского вторжения? Почему президент Зеленский пытается пресечь инициативы мэра Киева Виталия Кличко по организации территориальной обороны, указывая, что это выходит за пределы его полномочий? Продолжается их давнее противостояние?

– Да, подготовка ведется соответствующими структурами. Конечно, есть искры между центральной и местной властями в отношении организации структур Территориальной обороны и темы безопасности. Команды и Зеленского, и Кличко, безусловно, используют данную тематику в своих электоральных интересах в том числе. Но уровень этой конкуренции назвать противостоянием язык не поворачивается. К счастью, вопросы национальной безопасности и обороны сейчас не стали полем битвы между политиками. Если говорить в целом о нынешней ситуации, то государство и общество готовятся к возможной агрессии, но по отдельности, и особо друг другу в этом не признаваясь. При этом государство, призывая украинцев не паниковать, проводит военные учения в регионах страны, разворачивает силы территориальной обороны, осуществляет ревизию систем оповещения, готовит документы и архивы к возможной эвакуации. Все эти протокольные процедуры происходят. Со своей стороны, общество не поддается панике и готовится к различным сценариям. Сейчас в наибольшем дефиците в Украине патроны, и в оружейных магазинах быстро раскупается любое оружие, – констатирует политолог Олег Саакян.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко проинформировал киевлян, как столичные власти работают в режиме подготовки к возможной чрезвычайной ситуации. "Киев – большой мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – самая главная задача. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы как предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения". По словам Кличко, созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Кроме того, предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и интернета. Кличко сообщил, что в столице уже усовершенствована система оповещения, охватывающая как отдельно персонал городских служб, так и население, а силы и средства гражданской защиты Киева составляют 13,5 тысяч человек личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны города.

Марш единства в Киеве, 12 февраля 2022
Марш единства в Киеве, 12 февраля 2022

Соучредитель партии "Демократична Сокира" ("Демократический Топор"), участник боевых действий на востоке Украины, старший лейтенант резерва ВСУ Виктор Трегубов в минувшую субботу шел в Марше единства в центре Киева и рассказывает, как он и его друзья воспринимают тревожную информацию о возрастающей вероятности нападения России:

Виктор Трегубов
Виктор Трегубов

– Очень сложно восемь лет находится в состоянии стресса. Поэтому стресс уже давно перешел в нашу готовность к обороне в любой момент. Ну, наступайте... Мы приготовились, знаем все возможные сценарии, и каждый из нас, в том числе и те, кто участвовал в Марше единства за Украину, имеют план как действовать. Для меня он примерно таков: если сегодня не нападают – я иду к массажисту, а если нападают – в военкомат. Сообщения о вероятности скорого российского вторжения нас уже давно не пугают.

А как вы оцениваете позицию властей относительно российской угрозы?

– Их главные опасения касаются ухода из Украины инвесторов. Украинские власти размышляют примерно так: нападение может и не произойти, а если мы поднимем так высоко градус опасности, инвесторы очень быстро убегут и нашей экономике придется тяжело и без нападения. Поэтому Зеленский и рассказывает, что у нас все хорошо и следует готовиться к весенним шашлыкам. Считаю такую позицию неверной. Да, безусловно, национальная экономика несет потери из-за всего этого, но, а если реально нападает [Россия], то, во-первых, лучше быть психологически готовым к такой ситуации, не говоря уже о готовности с военной точки зрения, а, во-вторых, возможно, иностранные государства сгущают краски. В любом случае, это хорошо, потому что начал ломаться российский нарратив, который торжествовал в 2014 году, что у нас якобы гражданская война, непонятно кто виноват. Все эти нарративы начали ломаться, и иностранцы, особенно в последние месяцы, совершенно другими глазами смотрят на этот конфликт [на востоке Украины]. Для нас это очень важно, стратегически необходимо, независимо от того, отдаст ли Путин приказ о нападении или не отдаст. С военной точки зрения, последние заявления [американских и британских властей о большой вероятности атаки России на Украину в ближайшие дни] не выглядят как блеф. Одним из признаков достоверности такой информации является и разворачивание россиянами военных госпиталей возле нашей границы. Они запечатлены на последних спутниковых снимках. И этот факт– дополнительный аргумент реальной подготовки к агрессии. Безусловно, отменить военную операцию можно в последний момент, и, будет она или нет, стопроцентно знает лишь Путин, который, вероятно, пока не принял окончательного решения. Тем не менее, хорошо, что Запад готов к пессимистическому сценарию развития событий и намерен реагировать на любые провокации России. Восемь лет назад, к сожалению, у нас не было такой, как сейчас, консолидированной поддержки международного сообщества. Повторюсь, сейчас для Украины это очень важно.

Один из десятков возможных кремлевских сценариев, как пишут западные СМИ, предполагает, в том числе захват Киева, смену власти в Украине и установление марионеточного режима.

– В захват Киева в принципе не верю. Украинская столица – агломерация с высокой застройкой, которую разделяет широкий Днепр, и с населением почти в пять миллионов человек. Захват таких городов в последний раз был во время Второй мировой, и воевали тогда численностью не в несколько сотен тысяч, а миллионными армиями. Я не представляю российского генерала, который пошлет своих военных в киевскую застройку для какого-то блицкрига. Это самоубийство. Если помните, как в ходе войны в Чечне российские войска брали 100-тысячный Грозный в середине 90-х, с пятимиллионным Киевом так не выйдет. Это невероятный сценарий. Взять его штурмом не удастся. В Киеве и в области достаточно много подразделений: силы специальных операций, армейские части и части Национальной гвардии, различные формирования силовых структур – МВД, Службы безопасности Украины. Плюс военная авиация и силы противовоздушной обороны. То есть, на данный момент Киев один из самых защищенных городов Украины. Другое дело, что украинскую столицу можно обесточить. Для этого могут быть использованы и кибератаки, и ракетные удары даже с территории России. Если Киев на долгое время останется без электричества – это может привести к гуманитарной катастрофе. Но думаю, что реальный сейчас сценарий не высадка российского десанта в Киеве, а нанесение удара [российскими войсками] через Харьковскую и Донецкую области в тыл украинским войскам на территории Донбасса. Такой сценарий очень вероятен. В десяти километрах от границы Украины, недалеко от российского города Валуйки (Белгородская область – РС), сейчас сосредоточено очень много российской военной техники. И устроить провокацию с этого направления россияне могут очень быстро и легко, – считает участник боевых действий на востоке Украины Виктор Трегубов.

В Верховной раде Украины 14 февраля запланировано закрытое заседание глав парламентских фракций и групп с руководителями правительства, силовых структур и Национального банка. Лидер партии "Европейская солидарность", экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его фракция предлагает немедленно рассмотреть в парламенте вопросы об увеличении финансирования Вооруженных сил Украины, обеспечении финансирования стратегических резервов. "Мы также попросили рассмотреть позицию о развертывании программы по типу ленд-лиза, чтобы Украина имела возможность одолжить оружие – это будут уже значительно большие объемы, причем, доставка не только самолетами, а и, я надеюсь, что со следующей недели пойдет и автомобилями военная помощь". Оппозиционные парламентские фракции "Европейская солидарность" и "Голос" настаивают на создании в Верховной раде антикризисного штаба для быстрого реагирования на предложения правительства и Министерства обороны Украины. Депутатов Верховной рады, находящихся за рубежом, власти попросили срочно вернуться в Киев. На ближайшем заседании парламента, возможно, речь будет идти о целесообразности введения в стране военного положения.

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