Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

На сеть "Читай‑город" снова составили протокол о "пропаганде ЛГБТ"

Магазин сети "Читай-город" в Ростове-на-Дону, Россия, 1 февраля 2024 года
Магазин сети "Читай-город" в Ростове-на-Дону, Россия, 1 февраля 2024 года
Слушать
2 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В суд в Йошкар-Оле поступил протокол по статье о "пропаганде ЛГБТ", составленный в отношении ООО "Грамота", которое владеет федеральной сетью книжных магазинов "Читай-город". На это обратила внимание "Медиазона".

Что именно стало поводом для составления протокола, пока неизвестно.

В конце декабря суд в Чите оштрафовал юрлицо "Читай-города" на 800 тысяч рублей по протоколу о "пропаганде ЛГБТ". Тогда причиной стали четыре книги, которые были в продаже в одном из магазинов сети в Чите. Издание "Постньюс" писало, что речь может идти о книгах "Медвежий угол" и "Мы против вас" Фредрика Бакмана, "Незримые фурии сердца" Джона Бойна и "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин.

Всего за последний месяц, как отмечает "Медиазона", на юрлица "Читай-города" составили как минимум семь протоколов о "пропаганде ЛГБТ".

Обстановка в Купянске:
Embed
Обстановка в Купянске:

No media source currently available

0:00 0:23:28 0:00

Обстановка в Купянске:

версии сторон

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG