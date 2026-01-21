На сеть "Читай‑город" снова составили протокол о "пропаганде ЛГБТ"

В суд в Йошкар-Оле поступил протокол по статье о "пропаганде ЛГБТ", составленный в отношении ООО "Грамота", которое владеет федеральной сетью книжных магазинов "Читай-город". На это обратила внимание "Медиазона".

Что именно стало поводом для составления протокола, пока неизвестно.

В конце декабря суд в Чите оштрафовал юрлицо "Читай-города" на 800 тысяч рублей по протоколу о "пропаганде ЛГБТ". Тогда причиной стали четыре книги, которые были в продаже в одном из магазинов сети в Чите. Издание "Постньюс" писало, что речь может идти о книгах "Медвежий угол" и "Мы против вас" Фредрика Бакмана, "Незримые фурии сердца" Джона Бойна и "Левая рука тьмы" Урсулы Ле Гуин.

Всего за последний месяц, как отмечает "Медиазона", на юрлица "Читай-города" составили как минимум семь протоколов о "пропаганде ЛГБТ".