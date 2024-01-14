На севере Израиля после обстрела погибли двое мирных жителей

Два мирных жителя - пожилая женщина и её сын - погибли в воскресенье в городе Юваль на севере Израиля после того, как в жилой дом попал противотанковый снаряд, выпущенный с территории Ливана. Израильская армия сообщила также о гибели одного военнослужащего в перестрелках у северной границы страны.

По сообщению Армии обороны Израиля, вечером в воскресенье были нанесены авиаудары по позициям радикальной шиитской группировки "Хезболла" на юге Ливана.

14 января исполнилось ровно 100 дней с нападения на юг Израиля группировки ХАМАС (признана в США и ЕС террористической) из сектора Газа. 7 октября прошлого года были убиты более 1200 человек, более 200 были захвачены в заложники. Более 130 по-прежнему остаются в заложниках у ХАМАС и её союзников. Израиль в ответ на нападение начал операцию в секторе Газа. Обострилась ситуация и на границе Израиля с Ливаном - обмен ударами между Израилем и "Хезболлой" происходит практически ежедневно, хотя полномасштабных боевых действий пока нет.

Глава "Хезболлы" Хасан Насралла в воскресенье заявил, что его организация, поддерживаемая Ираном, продолжит наносить удары по Израилю, пока в секторе Газа не установится перемирие. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что "ни Гаага, ни ось зла" не смогут помешать Израилю добиться победы в войне с ХАМАС. Под Гаагой имеется в виду Международный суд ООН, где начались слушания по обвинению Израиля в геноциде, а под "осью зла" - Иран и его союзники в регионе.

Иск в суд ООН был подан в декабре представителями Южно-Африканской Республики. ЮАР стремится доказать, что действия Израиля выходят за рамки самообороны и носят признаки геноцида. В частности, истцы отмечают большое число погибших палестинцев (по данным подконтрольног ХАМАС министерства здравоохранения Газы, их число превысило 24 тысячи), принудительное перемещение, прекращение поставок продовольствия, ограничение рождаемости из-за осады больниц. Израиль все обвинения в свой адрес отвергает. Израильская армия утверждает, что ХАМАС размещает объекты своей инфраструктуры среди жилых и гражданских построек и использует население Газы как живой щит.