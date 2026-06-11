На севере Крыма и в Херсонской области вновь поражены мосты

Украинские военные в ночь на 11 июня вновь атаковали мосты в Херсонской области, связывающие регион с аннексированным Крымом, и в самом Крыму.

О повреждении двух мостов сообщили местные паблики. "Крымский ветер" в частности пишет, что "пострадал мост при въезде в Красноперекопск со стороны Армянска, было сильное зарево". Сообщается и о попадании в мост в самом Армянске. Речь идёт о севере Крыма. Ночью аннексированные Крым и Севастополь были атакованы беспилотниками и ракетами, в течение ночи были слышны взрывы в Севастополе, Бахчисарае, Симферополе, Армянске. Сообщается, что после атаки в Симферополе возник пожар, а в некоторых районах Севастополя после взрыва пропало электричество.

Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об атаках беспилотников на четыре моста - "мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп - Армянск, а также мост в районе населённого пункта Ставки". "По предварительной информации, есть повреждения", пишет Сальдо. Движение перекрыто.

ВСУ в последние недели активно атакуют транспортные пути в Крым. На днях несколько раз был атакован мост в районе Чонгара, движение по нему перекрыто. В Крыму в результате проблем с логистикой возник дефицит топлива. Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал утром 11 июня, что бензовозы вновь не смогли доехать до города, и бензина в продаже сегодня опять не будет, а разосланные QR-коды, выполняющие аналог талонов для приобретения топлива, будут деактивированы.