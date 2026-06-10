Сухопутный коридор в ад. Удары ВСУ по российской логистике

Украинские удары по трассе Р-280 "Новороссия", ведущей из Ростова-на-Дону в аннексированный Крым через оккупированные территории Украины, вызвали дефицит топлива и основных продуктов на полуострове, угрожая серьезными проблемами российским военным на южном фронте.

Французский исследователь Клеман Молин подсчитал, что украинские беспилотники с начала мая поразили как минимум 290 российских транспортных средств, причем 60% майских ударов пришлось на последние 10 дней месяца.

Как отмечает командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди , речь не идет о "тотальном огневом контроле" над трассой Р-280, но автомобильный трафик по ней за последние две недели сократился на 71%, а командование группировки войск "Восток" якобы запретило Ранее местные "власти" уже ограничили проезд по трассе для гражданских лиц – вероятнее всего, чтобы облегчить передвижение военных автомобилей.военнослужащим перевозить по ней грузы – для этого им рекомендуют использовать запасные маршруты и объездные пути.

Министр обороны Украины Михаил Федоров назвал украинскую ударную кампанию "логистической изоляцией" российских вооруженных сил.

Об опасности ситуации для российской армии говорят и российские "военкоры". "Фронт двигается значительно медленней, чем противник расширяет и углубляет зону активного КОНТРОЛИРУЕМОГО поражения БПЛА нам в тыл. (...) В ближайшие месяцы ситуация может быть близка к критической в вопросах размещений и особенно логистики", – отмечает автор телеграм-канала "ПриZрак Новороссии".

Удары по российской логистике

Трасса Р-280 "Новороссия" является главным сухопутным маршрутом поставок грузов и топлива в аннексированный Крым, поскольку проезд грузовых автомобилей по Крымскому мосту запрещен после операции СБУ по его подрыву в октябре 2022 года – взрывчатку тогда провезли внутри грузовика. Топливо можно доставить в Крым и по морю, через Керченский пролив, но этот способ в большой степени зависим от погодных условий и используется реже.

Ситуацию усугубляют украинские удары по Херсонскому мосту в Чонгаре, соединяющему материковую Украину с Крымским полуостровом. Из-за повреждения моста гражданским и военным приходится добираться в Крым через Чаплинку в Херсонской области, которая находится в 50-ти километрах от Херсона, то есть в радиусе поражения даже некоторых FPV-дронов, не говоря уже о беспилотниках средней дальности.

Впрочем, 7 июня Россия ввела в стройпонтонную переправу рядом с поврежденным мостом – она находилась здесь с 2023 года, когда этот же мост был поврежден ударом ракет Storm Shadow, но последние три года не использовалась.

В сложившейся ситуации украинские удары по главному маршруту снабжения аннексированного полуострова топливом привели к его дефициту: бензин начали продавать по талонам и не более 20 литров на человека, местные жители жалуются на километровые очереди у АЗС, а власти вынуждены сокращать движение общественного транспорта и вводить новую систему контроля наличия топлива.

На фоне топливного кризиса развился и продовольственный. В соцсетях появились сообщения о том, что в супермаркетах сети "Яблоко" ввели нормы отпуска сахара, гречки и риса, а в супермаркетах сети "Пуд" в Севастополе закончились сахар и соль. Источник издания "Крым.Реалии" подтвердил дефицит некоторых продуктов в магазинах и ограничений на продажу некоторых товаров.

Трасса "Новороссия" играет важную роль и в обеспечении российских группировок войск "Восток" и "Днепр", отвечающих за наступление в южных регионах Украины.

Аналитик проекта Oryx Якуб Яновский в комментарии Радио Свобода отмечает, что российская ударная кампания действительно приводит к ослаблению логистики российских подразделений на определенных отрезках фронта, которая особенно необходима для проведения наступательных операций: атака требует больше снабжения, чем оборона, поясняет он. Украинские удары также осложняют российским войскам переброску подразделений, добавляет Яновский.

По мнению эксперта, если ВСУ удастся нарастить масштабы кампании, а Россия не примет эффективных мер по противодействию дронам, то украинская армия, возможно, сможет перейти на некоторых участках фронта в наступление и отвоевать часть оккупированных территорий.

Популярный провоенный российский телеграм-канал "Рыбарь" также предполагает, что по мере продолжения ударов "весьма вероятным" будет начало локального наступления "с хотя бы медийно обозначенной целью" – перерезать сухопутный коридор в Крым.

Говорить о логистической катастрофе для российских группировок "Восток" и "Днепр" и обвале фронта в зонах их ответственности, впрочем, пока не приходится – этому нет никаких фактических подтверждений.

Не логистикой единой. Цели украинских ударов

Исследование Клемана Молина показывает, что украинские удары по российским грузовым автомобилям составляют лишь пятую часть от всех украинских ударов по целям в Крыму, а также в районе Донецка, Мариуполя и Мелитополя.

Якуб Яновский отмечает, что нынешние удары ВСУ являются частью более широкой картины. Он напоминает, что другая кампания – по "охоте" на российские средства ПВО в Крыму и на оккупированных территориях – началась еще в конце 2025 года и также оказалась эффективной для ВСУ, поскольку она:

отодвигает российские системы ПВО от линии фронта, снижая риск для украинских истребителей;

создает бреши в российской интегрированной системе ПВО, "расчищая дорогу" для украинских беспилотников и ракет;

заставляет операторов российских зенитно-ракетных комплексов расходовать ценные боеприпасы против всех видов беспилотников из-за опасений за собственную безопасность.

Аналитик Oryx также отмечает важность ударов по российским штабам, частям, авиабазам и импровизированным укрытиям для тяжелых видов вооружения вроде комплексов "Искандер" в аннексированном Крыму, который превратился в "полигон для стрельбы".

Эти удары не только уничтожают ценные виды техники вроде вертолетов, самолетов и ракетных комплексов, но и заставляют российское командование постоянно отодвигать их от линии соприкосновения и перемещать, чтобы избежать новых ударов. Это приводит к потере возможности применять ряд средств поражения быстро и неожиданно.

Развитие украинских ударов средней дальности

Расстояние от трассы Р-280 до линии фронта варьируется в пределах 60-150 километров. Украинские беспилотники и раньше могли без особых проблем поражать цели на такой дистанции, но сейчас подразделения ВСУ способны наносить эти удары с высокой интенсивностью, причем как по статичным, так и по движущимся целям.

Якуб Яновский отмечает, что к 2025 году у украинских компаний уже был большой опыт и широкие возможности в вопросе производства дронов, и существующие платформы требовали лишь небольших изменений для развития новой ударной кампании – на этот раз средней дальности. В течение прошлого года украинский ВПК сталкивался с нехваткой ресурсов для подобного перепрофилирования, но после решения этих проблем украинские дроны средней дальности "начали сеять хаос в российской логистике".

Якуб Яновский отмечает вклад в процессы развития беспилотных технологий нового министра обороны Украины Михаила Федорова.

"Он, по всей видимости, существенно увеличил объем ресурсов, выделяемых на кампанию "мидстрайков", а также обеспечил ей организационную поддержку на уровне государственных структур. Федоров также считается одним из ключевых участников успешных усилий по ограничению использования Россией системы Starlink для реализации аналогичной кампании", – поясняет аналитик.

Сегодняшние украинские "мидстрайк"-дроны создаются с учетом нескольких критериев: они должны быть недорогими, нести сравнительно большую боевую часть, а также поддерживать высококачественную связь и быть устойчивыми к глушению – это особенно важно при ударах по движущимся целям.

Для обеспечения связи при ударах по целям на оккупированных территориях украинские силы часто используют терминалы спутниковой связи Starlink – они практически невосприимчивы Starlink работает на высоких частотах и направляет сигнал при помощи фазированной антенны. На практике это означает, что терминал со спутником соединяет узкий луч, а в зоне доступа терминала находится большое количество спутников (всего на низкой орбите их расположено около девяти тысяч), и при глушении сигнала терминал просто переключится на другой доступный спутник. к классическим широкодоступным средствам глушения.

На поздних этапах полета украинские беспилотники используют искусственный интеллект или так называемое "машинное зрение": дрон может самостоятельно искать цель и, после ее подтверждения оператором, БПЛА под управлением ИИ способен самостоятельно ее поразить даже при потере связи.

Самыми известными в контексте украинской ударной компании стали относительно недорогие (стоимостью в около пяти-шести тысяч долларов) американские дроны Hornet – их разрабатывает и производит американская компания Perennial Autonomy, принадлежащая Эрику Шмидту, бывшему главе Google.

Как отмечает издание "Милитарный", ключевая особенность Hornet – сочетание нескольких видов навигации, продвинутой системы захвата и распознавания целей с использованием ИИ, а также применение нестандартных частот передачи данных.

"В результате БПЛА способен автономно выполнять полет по заданному маршруту, сводя к минимуму необходимость постоянного канала связи с оператором и значительно снижая эффективность типичных средств радиоэлектронной борьбы и детекторов дронов. После распознавания объектов оператор получает на экране подсказки о типе обнаруженных целей и самостоятельно принимает решение о выборе цели для поражения", – объясняют эксперты.

Якуб Яновский соглашается с тем, что Hornet действительно хорошо себя зарекомендовал в рамках украинской компании – в том числе за счет встроенного продвинутого искусственного интеллекта и относительно невысокой для западного продукта стоимости. При этом, отмечает аналитик, большинство беспилотников, используемых в рамках этой кампании, разрабатываются и производятся в Украине, но о них говорят значительно меньше, несмотря на высокую эффективность и меньшую стоимость.

В качестве примера он приводит дрон "Блискавка" компании Vyriy, который стоит около 800 долларов. Украинские подразделения также применяют для ударов средней дальности дроны FP-2 компании Fire Point: они способны пролететь почти 400 километров, неся при этом боевую часть весом в 200 килограммов. Это более чем в два раза больше боевой части российской "Герани-2" (модифицированного "Шахеда-136"). Эти дроны так же, как и Hornet, при ударах используют искусственный интеллект.

Российский провоенный канал "Рыбарь" считает, что у Украины в ближайшее время не закончатся средства поражения, поскольку "численные показатели задействуемых дронов растут из месяца в месяц". "При этом к беспилотному компоненту в ближайшие месяцы может прибавиться и ракетный", – предостерегают авторы канала.

Сможет ли Россия адаптироваться к новой угрозе

Размышляя о том, почему Россия оказалась уязвима к нашествию украинских дронов, Алексей Чадаев, возглавляющий компанию "Ушкуйник", которая занимается разработкой и производством беспилотников для российкой армии, выделил целый ряд причин:

ВС РФ сделали ставку на один вид ударных дронов, "Гераней", и не развивали дроны средней дальности, а ВСУ в то же самое время не только научились справляться с дальнобойными российскими дронами, но и развили собственные дроны разных дальностей. Чадаев также отмечает вклад украинских разработчиков в развитие автономных систем;

российская армия слишком сильно положилась на радиолокационные станции в вопросе обнаружения дронов, хотя они слабо "видят" цели на низких высотах (ниже 50 метров), чем пользуются украинские военные. Украина для решения этой же проблемы использует систему из тысяч акустических сенсоров, которой нет у ВС РФ.

недоработанность дронов-перехватчиков.

"Старлинк и БПЛА типа "Хорнет" (их станет гораздо больше и после анализа опыта первых применений характеристики ударников будут улучшены) пока продолжают выигрывать битву щита и меча", – признают авторы провоенного российского телеграм-канала "Старше Эдды".

Они отмечают, что терминалы спутниковой связи Starlink "не заглушить", а против дронов средней дальности вроде Hornet необходимо разворачивать "подразделения борьбы за малое небо, вооруженные дронами-перехватчиками".

О необходимости повсеместного внедрения и и масштабирования расчетов, вооруженных дронами-перехватчиками, пишут и авторы канала "Архангел спецназа".

Россия действительно уступает Украине в производстве различных дронов-перехватчиков. Самым популярным зенитным FPV-дроном можно назвать "Ёлку" – самонаводящийся дрон-перехватчик московской компании "Наше небо". Несмотря на относительную эффективность, его нельзя назвать массовым. К тому же он обладает рядом технических особенностей "Ёлка" эффективно работает только днем и при определенных погодных условиях. Этот дрон не несет никакой боевой части: при перехвате он лишь таранит цель, что, во-первых, требует высокой точности (перехватчики с боевой частью могут просто взорваться рядом с целью), а, во-вторых, несет определенные риски: даже если дрон успешно врежется в цель, кинетической энергии может не хватить для ее уничтожения..

Недавно "Ёлку" похвалил президент России Владимир Путин, поэтому можно предположить, что его развитие станет более активным, но даже одного хорошо работающего дрона не хватит, признает телеграм-канал "Рыбарь". По его мнению, российской армии нужен полноценный парк средств ПВО малого неба: разные типы перехватчиков, дешевые РЛС, сеть наблюдательных постов, а также "интеграция армейских и условно гражданских решений".

Еще один "военкор", Кирилл Федоров, также предлагает накрыть более чем 400 километров трассы Р-280 "Новороссия" противодроновыми сетями. В пример он ставит украинскую армию, которая "отчитывается о возведении сетей на 820 километров, 200 из которых – за последний месяц".

"Талоны в Крыму и дефицит бензина, нарушение логистики фронта – всего этого можно избежать, если строить хотя бы обычные сети против пенопластовых пердолетов. Столбики и сети, наверное, задача на уровне постройки ядерной бомбы в 1949… но мы же сможем?" – пишет Федоров.