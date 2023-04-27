На севере Польши обнаружены фрагменты неопознанного "военного объекта воздушного базирования", предположительно, с надписями на русском языке. Речь может идти о авиационной ракете. Лес, куда упал объект, охраняется военной полицией, на месте работают сапёры и следователи.

О падении неизвестного объекта у деревни Замосць в 15 километрах от Быдгоща стало известно в среду, 26 апреля. Тогда местные службы и военные не стали комментировать ситуацию "Газете Выборча". Местный житель сообщил изданию, что с неба упала ракета или беспилотник.

Вечером в среду на место прибыли сапёры и полиция, сообщает Onet.pl. Радиостанция RMF FM сообщает, что упасть могла ракета длиной несколько метров, такая же состоит на вооружении польской армии. Министерство обороны Польши сообщило в твиттере, что ситуация не угрожает местным жителям.