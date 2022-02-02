На спутниковых снимках лагерей военных РФ - палатки и "Искандеры"

Группировка российских войск у границ с Украиной, в том числе в Беларуси, продолжает укрепляться. Это, как утверждает американская корпорация Maxar, следует из сделанных ею в последнюю декаду января спутниковых снимков, на которых запечатлены места сосредоточения российских военных.

Как говорится в сообщении компании, которое цитируют в частностиCNN и Reuters, снимки свидетельствуют о повышении уровня боеготовности по сравнению с предыдущей серией снимков, опубликованной 19 января.

В частности, в местах расположения войск в западных регионах России, в аннексированном Крыму и в Беларуси на снимках видны армейские палатки, что означает, что в полевые лагеря прибывает не только военная техника, но и личный состав. Также отмечается увеличение российской группировки в Беларуси. На снимках в частности видны российские ракетные комплексы "Искандер".

В Беларуси с 10 до 20 февраля должны пройти масштабные российско-белорусские учения "Союзная решимость". Минобороны России подтвердило отправку туда российских военных и техники, в том числе с Дальнего Востока.

Украина и страны Запада, однако, опасаются, что с территории Беларуси российские военные могут атаковать Украину - в том случае, если российское руководство примет решение о вооружённом вторжении в эту страну.

Аналитики из группы Conflict Intelligence Team в среду отметили, что в последние дни в разных регионах России на автомобильных и железных дорогах заметили технику войск национальной гвардии, входящих в состав Росгвардии. В частности, видео с ней были сняты в Архангельской области и Карелии - далеко от границ с Украиной - но также и в Липецкой и Тульской областях. "Пока что мы не наблюдали размещения росгвардейцев в лагерях или населённых пунктах у границ Украины. Вместе с тем следует отметить, что подобная переброска ВНГ достаточно нехарактерна" - отмечает CIT, подчёркивая, что в случае масштабного вторжения в Украину Росгвардия может использоваться для контроля занятых населённых пунктов и линий снабжения.