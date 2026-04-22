На старый адрес Дурова пришла повестка, где он назван "подозреваемым"

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров вечером 22 апреля сообщил, что на адрес, где он 20 лет назад жил в России, на его имя была прислана повестка, в которой он был назван "подозреваемым".

"Они, должно быть, подозревают меня в защите статей 29 и 23 Конституции России, которые гарантируют свободу слова и право на тайну переписки. Я горд быть виновным!" - написал Дуров. От какого ведомства пришла повестка и по какому поводу, он не уточнил. 20 лет назад Дуров жил в Санкт-Петербурге.

О том, что в России против него возбуждено уголовное дело, Дуров, живущий за границей, утверждал ещё в феврале, после того, как Роскомнадзор заявил о дальнейших ограничениях деятельности Telegram в стране. Тогда же "Российская газета" и "Комсомольская правда" в опубликованных в один и тот же день статьях, написанных "по материалам ФСБ", утверждали, что в отношении Дурова ведётся расследование по статье о содействии терроризму. Официально, однако, правоохранительные органы до сих пор не сообщали о существовании такого дела и о том, что Дуров является подозреваемым.

Павел Дуров резко критикует российские власти за ограничения, вводимые против Telegram. "Каждый день власти выдумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Грустное зрелище - государство, которое боится собственного народа", - писал Дуров, который критикует за их подход к деятельности Telegram и европейские страны, в феврале.

В апреле, после того, как Telegram в России фактически начали блокировать, он призвал к "цифровому сопротивлению" и отметил, что мессенжер будет разрабатывать новые пути обхода блокировок. Борьба властей с Telegram вызвала критику в том числе и со стороны ряда провоенных блогеров, которые указывают на популярность мессенджера в провоенной среде и его использование как средства связи на фронте.