На сторонников Навального завели уголовные дела за фейки об армии

На ведущих ютьюб-шоу "Популярная политика" – соратников оппозиционного политика Алексея Навального – завели уголовные дела по статьям о распространении фейков про российскую армию и об оправдании терроризма. Об этом сообщает телеграм-канал "Сирена", так же созданный сторонниками Навального.

По информации адвоката по назначению, на слова которого ссылается канал, Следственный комитет России назначил лингвистические экспертизы высказываний и постов восьмерых ютьюб-ведущих. Среди них Иван Жданов, Мария Певчих, Леонид Волков, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь, Анна Бирюкова и Дмитрий Низовцев. Судя по всему, речь идёт о высказываниях на тему войны, сделанных во время эфиров и в роликах на канале, говорится в посте.

Информацию подтвердила одна из ведущих – Кира Ярмыш.

Другой ведущийй, Иван Жданов, опубликовал скриншот твита, за который ему якобы вменяют оправдание терроризма.

Как сообщает Сибирь.Реалии, все ведущие сейчас находятся не в России.