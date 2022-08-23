На сторонников Навального завели уголовные дела за фейки об армии

На ведущих ютьюб-шоу "Популярная политика" – соратников оппозиционного политика Алексея Навального – завели уголовные дела по статьям о распространении фейков про российскую армию и об оправдании терроризма. Об этом сообщает телеграм-канал "Сирена", так же созданный сторонниками Навального.
По информации адвоката по назначению, на слова которого ссылается канал, Следственный комитет России назначил лингвистические экспертизы высказываний и постов восьмерых ютьюб-ведущих. Среди них Иван Жданов, Мария Певчих, Леонид Волков, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов, Любовь Соболь, Анна Бирюкова и Дмитрий Низовцев. Судя по всему, речь идёт о высказываниях на тему войны, сделанных во время эфиров и в роликах на канале, говорится в посте.
Информацию подтвердила одна из ведущих – Кира Ярмыш.
Другой ведущийй, Иван Жданов, опубликовал скриншот твита, за который ему якобы вменяют оправдание терроризма.
Как сообщает Сибирь.Реалии, все ведущие сейчас находятся не в России.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого власти добавили в уголовный кодекс статью о распространении фейков про российскую армию. Фейками власти считают сообщения, не соответствующие позиции Минобороны России, в частности – о гибели мирных украинцев в результате ударов российских военных. За распространение подобной информации грозит до 15 лет лишения свободы.
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", на 22 августа 2022 года заведено не менее 83 дел о распространении фейков про вооружённые силы России. Всего за антивоенную позицию преследуют 212 россиян.
- На соратников Алексея Навального в сентябре 2021 года возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. Обвиняемыми по нему проходят сам Навальный, Леонид Волков и Иван Жданов. Любовь Соболь, Георгия Албурова, а также сотрудников Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади и Павла Зеленского подозревают в участии в экстремистском сообществе.
- Алексей Навальный с февраля 2021 года находится в колонии по обвинению в мошенничестве. Навальный считает дело политическим, с такой оценкой согласны правозащитные организации.
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