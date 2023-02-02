На стройплощадке трассы "Таврида" в Крыму погибли 8 человек

В бытовках для рабочих, занятых на строительстве автотрассы "Таврида" в окрестностях аннексированного Севастополя, в ночь на 2 февраля случился пожар. В результате происшествия погибли восемь человек, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил назначенный Россией глава города Михаил Развожаев.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом строительном модуле на улице Нефтяная, сообщили в МЧС России. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. К утру спасатели потушили пламя и приступили к разбору завалов.

О причинах пожара не сообщается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. По предварительным данным, всего в сгоревшем модуле жили более 100 рабочих. Они приехали в Крым из разных регионов России.

Загоревшийся строительный городок принадлежит ООО "ДСК", которое является субподрядчиком основного строителя "Тавриды" – ЗАО "ВАД". Эту компанию СМИ связывали со структурами друзей президента России Аркадия и Бориса Ротенбергов.

Автотрасса "Таврида" протяженностью более 250 километров связывает основные города Крыма – Севастополь, Симферополь и Керчь. Строительство дороги началось в мае 2017 года. Официально движение было открыто в августе 2020 года. Стоимость постройки составила 150 млрд рублей. В настоящий момент продолжаются строительные работы на так называемом 8-м этапе трассы, в окрестностях Севастополя. Полностью завершить возведение "Тавриды" российские власти аннексированного Крыма обещают к концу 2023 года.

Из-за большого количества ДТП с летальным исходом в процессе строительства "Тавриду" прозвали "дорогой смерти".