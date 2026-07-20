На судне, по которому ударила РФ под Одессой, погибли 10 человек

В результате российского удара по гражданскому судну под флагом Гвинеи-Бисау, нанесённого 19 июля, погибли 10 членов его экипажа, восьмерых моряков удалось спасти. Как сообщил 20 июля глава Одесской областной администрации Олег Кипер в Telegram, в ходе поисково-спасательной операции были обнаружены тела всех 10 погибших, среди которых члены экипажа и лоцман.

Восьмерых выживших ещё накануне удалось эвакуировать на берег. Кипер отметил, что судно перевозило кукурузу и никак не было связано с военными действиями.

Удар по нему был нанесён в воскресенье, когда оно выходило из порта в Одесской области. На борту находились граждане Сирии и Индии, погибший лоцман был гражданинном Украины.

Минобороны России накануне заявило об ударах по трём судам в акватории порта Одессы. В последние дни подобные удары наносятся регулярно.

Украинские военные каждую ночь наносят удары по российским судам в Азовском море, число поражённых судов уже превысило, по данным украинских военных, 150. При этом подчёркивается, что суда не топят, а лишают их маневренности, чтобы они не могли выполнять свои функции, в частности по снабжению аннексированного Крыма топливом.

В Одессе в понедельник в резуьтате российского удара по, как заявили власти, гражданскому частному предприятию погибли не менее трёх человек, сообщается о шести пострадавших. Поисково-спасательная операция продолжается.